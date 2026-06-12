新青安2.0擬設「80天花板」？ 大齡首購族心碎：買不起到底哪裡奇怪了





在薪資凍漲與高房價的雙重夾擊下，「晚婚、晚生、晚買房」已成為當代台灣社會不可逆的趨勢。許多年輕時背負家庭重擔、替長輩還債，或是因婚姻變故直到中年才重新安頓的民眾，往往到了50歲才終於存到人生的第一筆頭期款，成為所謂的「大齡首購族」。然而近期政府旨在幫助無殼蝸牛的購屋政策，卻可能將這群苦了大半輩子的壯年族群拒之門外。隨著媒體披露「新青安2.0」的政策方向逐漸明朗，除了預計祭出排富條款外，更傳出將新增「房貸年限加上貸款人年齡不得超過80歲」的門檻（俗稱「80條款」），引發社會對於「居住正義」與「青年定義」的激烈辯論。

廣告 廣告

有網友在網路論壇PTT上發文，討論近日媒體報導「新青安2.0」的報導內容，根據台灣房屋的分析數據指出，若這項「80條款」正式上路，50歲以上的購屋族若想申請40年的超長房貸將首當其衝，部分族群甚至會直接被排除在新青安的適用範圍之外。殘酷的現實是，這些中高齡首購族並非全都是口袋深厚的有錢人。資料顯示，2025年50歲以上的申貸購屋樣本高達2.6萬件，其中女性的比例超過了一半，且年收入低於百萬元者更是接近五成。

這群真實存在的大齡首購族，並非在炒房，而是因為年輕時無力負擔，直到中年後才開始為了擁有一個安身立命的避風港而努力，若新政策強制加上年齡天花板，無疑將大幅加重他們的購屋負擔。

▼大齡首購族因年輕時無力負擔，直到中年後才開始為了擁有一個安身立命的避風港而努力，若新政策強制加上年齡天花板，無疑將大幅加重他們的購屋負擔。（示意圖／取自Pexels）

從這群大齡購屋族的消費偏好來看，由於必須考量到未來年老後的居住便利性與體能狀況，50歲以上的房貸族最青睞的物件是「電梯大樓」，其次才是傳統的「透天厝」。同時，因為銀行在評估核貸條件時，會嚴格審視「房屋屋齡」與「借款人年齡」的連動關係，為了爭取較理想的貸款成數與利率，中高齡買家通常更傾向選擇屋齡較新且配備電梯的住宅。

這項可能新增的年齡限制曝光後，在網路上掀起了兩極化的爭論，有網友替大齡首購族抱屈，「政府一方面鼓勵壯世代出來工作，一方面又不給他們之中無房者優惠房貸」、「沒在半導體業的人,不少都是過的苦哈哈，撐到4.50才買房子」。

▼新青安2.0研議限制50歲以上者不得申請，並新增「借款人年齡加貸款年限不得超過80」的80條款。（示意圖／取自Pixabay）

不過，另一派網友則對此規定表示大力支持，直言「50歲以上一堆年薪都好幾百萬了，房子都好幾間了」、「超過35都算中年了好嘛，新青安應該規定35以下才能用」、「50歲還自稱青年實在說不過去」，甚至有網友不客氣地開酸，認為經歷過台灣經濟起飛的年代，若到了50歲還買不起房，「地獄十年買不起到底哪裡奇怪了？」凸顯出世代之間對於財富累積與房市現況的認知落差。

（封面示意圖／取自Pixabay）

【本文由東森財經提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森財經新聞報導



新青安後遺症來了？ 50歲男「自願晚班」兼2份工 網：這才剛開始

貸不到款就違約！ 他揭房市慘況： 剛需族也被波及

雙貸族月還逾7萬！ 他喊「活得好累」 網見帳單驚：新青安接盤俠？