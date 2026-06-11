新青安2.0擬8月上路！ 補貼改「3+4」 專家：壓力恐在第4年浮現

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導





新青安1.0預計於7月底到期，市場關注的「新青安2.0」可望自8月1日起接棒上路。房地產部落客「賣厝阿明」11日在《賣厝阿明 知識+》粉專上整理目前傳出的政策方向指出，這次重點不在「再加碼補貼」，而是從廣泛補貼轉向更精準鎖定自住需求，購屋族除了看利率，更要注意補貼退場與資格收緊後的長期負擔。

阿明表示，外界討論度最高的是補貼機制改為「3加4」。前3年延續現行補貼結構，由內政部補貼1.5碼、公股銀行吸收0.5碼，合計仍為2碼利息補貼；第4年起，內政部補貼每年減少0.5碼，預計到第6年完全退場，而公股銀行補貼0.5碼則延續至第7年結束。換言之，購屋初期壓力較輕，但第4年開始利率將逐步回歸市場水準。

廣告 廣告

在貸款條件方面，目前傳出一般新青安貸款額度維持1000萬元，最高貸款成數8成、最長貸款年限40年、寬限期最長5年，基本架構與現行版本接近。不過新版可能新增「排富條款」，包括年收入上限約200萬元，以及房屋總價上限設計，例如台北市可能落在3500萬元左右，目的在於避免政策資源流向高價住宅。

此外，市場也盛傳新版將新增年齡限制與「80條款」。借款人可能須在50歲以下，且借款人年齡加上貸款年限不得超過80年，例如45歲申貸，最長可能僅能貸35年。阿明提醒，房貸不只是核貸問題，更要考慮退休後收入下降的風險。

針對婚育家庭，傳出婚育宅貸款上限有機會從1000萬元提高至1500萬元，以強化成家與育兒支持。但阿明也提醒，若缺乏總價控管，市場可能將利多反映到房價上，反而削弱政策效果。

另有消息指出，高價住宅可能被排除適用新青安優惠。阿明直言：「政策要幫的是自住，不是替高價住宅抬轎。」未來房屋總價、用途與自住條件，預料都將被審查得比以往更嚴格。

財政部長莊翠雲日前表示，目前仍在蒐集各界意見，將從民眾需求、金融市場與房市情勢等面向評估，目標在6月底前提出方案並對外說明。阿明強調，現階段流傳的版本仍非最終定案，但購屋族現在就應試算「補貼退場後」與「寬限期結束後」的月付變化，避免只看到前3年的低利優惠，而忽略後續30至40年的長期還款能力。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

【本文由東森財經提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森財經新聞報導



新青安2.0將拍板 婚育家庭「有加碼」？ 莊翠雲回應了

新青安2.0傳增排富條款、育兒加碼優惠 政院回應了

新青安2.0上看1500萬？ 房產專家示警：「房價恐再被推高」