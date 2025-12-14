新青安2.0救建商？ 王婉諭轟：把年輕人的未來當成房市供品

時代力量主席王婉諭。 圖：翻攝自王婉諭臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 財政部研擬延續40年期房貸架構的「新青安2.0」，引發外界質疑。對此，時代力量黨主席王婉諭今（14）日痛批，新青安2.0表面上回應青年購屋需求，實際卻是在房市降溫之際替建商「救量」，恐將年輕世代推向長期高負債風險之中，形同把年輕人的未來變成建商的供品。

王婉諭指出，近期不動產業界因成交量萎縮頻頻向政府喊話，要求推出降低自備款的「新新青安」，而財政部隨即證實正在研議「新青安2.0」，時間點高度重疊，令人質疑政策真正服務的對象。她直言，12月8日不動產業者公開喊出「產業急凍」、交易量探底，12月10日政府就釋出政策風向，顯示賴政府優先考量的是建商壓力，而非年輕人長期的居住正義。

王婉諭批評，「新青安 2.0」的本質，是替建商製造出更多背得起40年房貸的購屋者，目的並非協助青年成家，而是維持房價結構不崩盤。她直言，政府將優惠貸款包裝成德政，實際上卻是把年輕人當成支撐房價的燃料。

她進一步指出，台灣房市長期存在以低持有稅為核心的「金權超穩定結構」，資金持續被引導進入房地產，而新青安正是這套結構的維生系統。對年輕人而言，換來的只是40年的債務，以及被全面壓縮的消費、創業與生育選擇。

王婉諭也質疑，賴政府一方面推動新青安，另一方面卻讓社會住宅政策幾近停擺。競選承諾的13萬戶社宅至今未獲核定，政府甚至打算以容積獎勵換取建商釋出社宅，形同再次讓利。她痛批，這無異於「請鬼拿藥單」，逼迫年輕人簽下40年的賣身契。

最後，王婉諭呼籲，年輕世代不應對新青安2.0抱持幻想，真正需要的是社宅政策重啟、囤房稅改革，以及補貼房價政策如期退場，否則政府只是在為剝削年輕人的結構續命。

