新青安2.0最快8月上路 蔣萬安：額度應考量縣市差異

台北市長蔣萬安表示，「不管是我們推出幸福住宅之後，後來中央也跟進，願意推出婚育宅，我們很願意分享我們推動的經驗，跟中央一起交流把政策做得更好。那二方面，我們也希望中央在額度設定上，可以考量各縣市房價的差異，才能夠真正照顧到市民朋友的權益。」

根據了解，目前新青安2.0擬定方向，可能將實施期程拉長至7年，利息補貼部分，前3年將延續原有補貼架構，由內政部負擔1.5碼，公股銀行吸收0.5碼。貸款條件方面，則加入排富設計，貸款人年收入上限擬訂為200萬元，房屋總價也會設天花板，至於貸款總額最高1000萬元，最高成數8成，最長年限40年等不變，但最終細節仍待行政院最後拍板。

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