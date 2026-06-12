新青安2.0最高貸1500萬？他驚喊「2房地板價重寫」 網點關鍵：一票人沒資格

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

政府近年持續推出住宅政策，希望降低年輕族群購屋負擔，相關措施也成為市場關注焦點。近日，有網友發文表示，看到市場傳出「新青安2.0婚育宅貸款額度將提高至1500萬元」的消息後相當驚喜，認為對準備成家、生育的家庭是一大利多，也好奇究竟是結婚即可申請，還是必須已育有子女才能適用，引發熱烈討論。

有網友表示「新青安2.0婚育宅1500萬也太香了吧…」（示意圖／unsplash）

一名網友日前在PTT上以「新青安2.0婚育宅1500萬也太香了吧…」為題發文，表示若婚育宅貸款額度真的提高到1500萬元，對有意養育下一代的家庭而言無疑是一項重大利多。不過，他也好奇申請資格是否限定已有小孩的夫妻，還是只要完成結婚登記就符合資格。

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原PO認為，如果政策目的在於鼓勵生育，應該從結婚階段就能適用，畢竟懷孕到生產仍需要一段時間，「不可能在孕婦最需要照顧的時候反而不適用吧」，因此認為夫妻結婚後即可申請會較符合政策初衷。他也提到，若政策真的上路，房價可能又會上漲，「看來2房地板價上調為1500萬了，現在上車還來得及嗎？」

貼文曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，部分人將焦點放在房價影響上，表示「地板價1500，好爽」、「青埔兩房地板不就1500」、「不管實際香不香，至少會幫很多猶豫的買方多踹一腳，好喔，以後1500地板價」，認為貸款成數增加後，部分區域兩房產品的價格可能因此受到推升。

不過，也有不少人認為資格有許多限制，「限家庭年收直接一票人沒資格」、「家庭收入200就不能了，排除條件一大堆」。也有人認為即使貸款額度提高，真正能負擔房價與房貸的人仍有一定門檻，「年收不到二百，又要養小孩，這太難了」、「有小孩怎麼可能買2房，1500萬婚育宅就是給你買三房四房用的」、「要養小孩花費更大，這樣就會噴會不會太蝦」、「 怎可能，家戶兩百這麼窮買1800也太可憐」。

此外，也有網友提醒，目前相關政策細節尚未正式公布，外界流傳內容仍屬市場討論階段，「可以觀察看看，我覺得如果各項存準、利率沒變，應該至少回落到平均2.4，雖不多但也是個買盤訊號」、「 現在2.6的定價到底是根據什麼，青安會依照這個基準去辦理嗎」，建議仍須等待政府正式公布申請資格、收入限制及配套措施後，再評估實際影響。





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