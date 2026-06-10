新青安2.0月底公布，央行再祭房市信用管制？楊金龍給答案：就到這裡

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央行將於6月18日召開理監事會議，外界關注利率決策與房市管制動向，不過央行總裁楊金龍今（10）日提前給出態度，「選擇性信用管制就到這裡」，意即央行現階段沒有加碼信用管制的規劃。

楊金龍今天出席立法院財委會，立委關切央行對通膨、經濟情勢及理監事會決策。立委關注，台灣通膨壓力升高、台股又熱，是否可能升息。楊金龍表示，央行持續掌握最新數據，下週理監事會便會討論利率、選擇性信用管制，並於會後公告決議。

楊金龍補充，雖然最新公布的5月消費者物價指數（CPI）漲幅擴大，個別機構仍認為台灣長期物價穩定，和主要經濟體相比，台灣物價尚屬平穩。房市管制方面，楊金龍則是明確表態，「選擇性信用管制就到這裡」。

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國民黨立委林德福詢問，央行先前透過臉書粉絲團貼文指出，K型經濟下，僅倚賴總體經濟金融指標可能會誤導央行決策，也無法只仰賴利率工具，可能還需搭配更精準的政策措施，什麼是精準政策措施。楊金龍表示，央行除了穩定匯率、利率調整，也會透過公開市場操作收放資金，以及存款準備率等工具調節市場資金。

另外，林德福也詢問，中東戰事持續延燒，是否打擊美元霸權地位。楊金龍表示，在可預見的將來，美元仍保持全球最重要的地位，主導全球金融秩序；若要談去美元化，大概是更長遠以後的事情。

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