新青安2.0未演先轟動！ 網曝「這門檻」：直接刷掉一票人





新青安政策曾在房市上掀起年輕族群購屋熱潮，近日傳出將推出「新青安2.0」，將婚育宅款額度將提高至1500萬元，希望能讓民眾安心買房成家生子，引發眾人熱烈討論。

該名網友在論壇PTT上以「新青安2.0婚育宅1500萬也太香了吧…」為題發文，提到新青安2.0的婚育宅貸款額度竟然調高為1500萬，驚呼「這也太香了吧」，認為這對有意生育下一代的家庭是一大福音，同時也想了解實施的細節，好奇可申請資格是限定「已有小孩的夫妻」，還是只要「完成結婚登記」就符合資格？他也提出自己的想法，認為如果政策目的在於鼓勵生育，應該從結婚階段就能適用，畢竟懷孕到生產仍需要一段時間，因此在夫妻結婚後即可申請較符合政策初衷。

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▼原PO認為，新青安2.0將婚育宅貸款額度調高至1500萬，對於有意生養孩子的夫妻來說是一大利多。（示意圖／取自Pexels）

不過，他也預測，該政策正式上路後，房價也可能會因此上漲，尤其是以小家庭最青睞的2房格局影響最明顯：「看來2房地板價上調為1500萬了，現在上車還來得及嗎？」

此話題吸引許多網友留言討論，不少人關注的焦點，仍在該政策是否會推升房價上漲：「可以貸1500真的蠻爽」、「地板價1500，好爽」、「青埔兩房地板不就1500」、「不管實際香不香，至少會幫很多猶豫的買方多踹一腳，好喔，以後1500地板價」、「以後就是套房1500萬起跳啊」。

不過，也有網友提醒，該方案看起來不錯，但也有許多限制：「限家庭年收直接一票人沒資格」、「家庭收入200就不能了，排除條件一大堆」，並指出2.0的方案即使貸款額度比1.0提高，但可負擔得起的人還是有門檻：「年收不到二百，又要養小孩，這太難了」、「買1500萬的房子，然後年薪不能200萬」、「要養小孩花費更大，這樣就會噴會不會太蝦」、「 怎可能，家戶兩百這麼窮買1800也太可憐」、「有小孩怎麼可能買2房，1500萬婚育宅就是給你買三房四房用的」。

▼雖然原PO認為新青安2.0提高貸款額度對於婚育家庭買房有利，但也有網友指出，相關限制不少，例如「家庭收入不可超過200萬」，就會刪掉不少人。（示意圖／取自Pexels）

此外，還有網友提醒，目前相關政策細節尚未正式公布，外界流傳內容仍屬於討論階段，包括大家最在意的利率等都還不算定論，需要再觀察評估：「可以觀察看看，我覺得如果各項存準、利率沒變，應該至少回落到平均2.4，雖不多但也是個買盤訊號」、「 現在2.6的定價到底是根據什麼，青安會依照這個基準去辦理嗎」，建議有意申辦該方案的人，還是要等政府正式公布申請資格、收入限制及配套措施後，再評估是否適合自己。

（封面示意圖／取自pixabay）

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