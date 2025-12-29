新青安2.0準備好了？ 王世堅喊話財政部：三思而後行





新青安政策自上路以來爭議不斷，眼看財政部明年將上路新青安2.0，民進黨立法委員王世堅表示，「雖然讓年輕朋友安心成家固然重要，但對房價的衝擊也要審慎評估」，他強調，不動產的貸款集中度仍在高點，央行卻突然鬆綁，讓人很難不懷疑是「特別為了新青安」。

至於新青安政策到底有沒有堆高房價？王世堅舉出統計數字說明，疫情前4年（2016至2020）房價指數漲幅僅5.4%、房價所得比漲幅僅1.4%；疫情期間3年半（2020至2023）房價指數漲幅僅24.9%、房價所得比漲幅13.9%，而新青安上路1年內（2023至2024）房價指數漲幅12.3%、房價所得比漲幅9.7%。

王世堅指出，觀察續距可以得知，新青安1年內促成的房價漲幅相當於過去2到3年的總和，因此他認為，財政部不該「先放話延續新青安，卻未有防止資金過度流向房市的配套」。

王世堅提到，去年6月全體銀行不動產放款集中度達37.61%，創下近10年來新高，不僅推升房價，也高度曝險；央行對各銀行實施管制，最初目標是降至35%，但回顧過去一年數據，今年9月第三季理監事會，全體銀行不動產貸款集中度僅降至36.71%，當時央行認為要繼續管制；結果今年12月第四季理監事會，全體銀行不動產貸款集中度僅降至36.70%，僅減少0.01%，央行卻突然改口說要鬆綁？

王世堅強調，尤其八大公股銀行因承作新青安，不動產放款集中度不降反升，今年11月達到41.15%，顯高於全體銀行平均，他質疑，此次央行放寬集中度管制，是否又是特別為了新青安？

王世堅坦言，回顧今年9月金管會才因行政院要求，放寬新青安不受《銀行法72條之2》的貸款水位限制，如今連央行也淪陷；難不成未來所有國家的不動產管制政策，都要為新青安另開後門？他說，好不容易央行「打炒房」滿周年、房價漲幅似有趨緩，只有房價回歸合理，才能讓青年購屋負擔真正減輕，希望財政部三思而後行。

