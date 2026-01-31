新青安2.0版 公股銀提限齡80條款

新青安1.0即將在今年7月底屆期，財政部正在整理跨部會、公股銀行意見，趕在屆期前推出2.0版。（本報資料照片）

新青安1.0即將在今年7月底屆期，財政部正在整理跨部會、公股銀行意見，趕在屆期前推出2.0版。據知，公股銀已提出3訴求，其中新增「年齡」因素的「80條款」最受矚目。此訴求為年齡加上貸款期限不超過80年，讓新青安真的幫助「青年購屋」，避免新青安2.0「不青安」。

新青安有4大要件，包含由公股銀行補貼利息半碼（0.125％）、內政部住宅基金補貼1.5碼（0.375％）、寬限期從3年延長到5年、貸款年限40年、貸款額度最高1000萬元。

行政院長卓榮泰已表態，新青安2.0「不會以同樣的方式」延長，要進行調整。據了解，財政部去年12月舉行跨部會協商、蒐集意見，目前正在整理、形成政策中。

據知公股銀提3大訴求，首先公股銀補貼利息半碼自111年3月23日起，即補貼青安貸款利息半碼，比起內政部自112年8月開始補貼，多補貼了近1年半，各公股銀承受不少成本壓力，多數的公股銀希望可以退場。寬限期5年偏長，希望可以縮短；及新青安2.0應考慮「年齡」因素，讓青安貸款回歸「青年安心成家」宗旨目的，公股銀提「80條款」或「75條款」，意即貸款年限加上年紀不超過80年或75年。

舉例來說，如果借款人年紀30歲，就可以貸40年期的新青安2.0，加起來只有70年；借款人若為50歲，就只能貸款30年，不超過80年。公股銀解釋，「80條款」是考慮國人平均餘命80多歲，貸款期限加上年紀不超過80是合理範圍，惟部分銀行認為房貸不要成為民眾「一生」壓力，認為應該限制在75年。

青安貸款100年5月剛推出時，其實有「年齡限制」，借款人年紀要在20歲到45歲之間；後來行政院將45歲上限取消，放寬為20歲以上就可以申貸。同時，財政部統計，新青安推出到去年11月底，14萬貸款戶中年紀超過50歲就有7400多戶，占比約5％。

財政部去年底邀集的跨部會議，針對房市趨勢、信用管制、是否列入《銀行法》72條之2限額（不動產放款不超過存款與金融債3成）、及延續1.0的「一生只能貸一次」限制等徵詢央行、金管會意見並通盤研議。