新青安2.0發威 件數創5個月新高

今年9月起新青安放寬後，受理件數為3947件，創5個月以來新高。（本報資料照片）

今年9月起新青安優惠房貸不計入《銀行法》72之2限額後，銀行辦理情形繼續回春。財政部22日公布11月新青安辦理情形，受理件數為3947件，創5個月以來新高，月增率4.2％；受理金額回到300億元以上，為318.33億元，也創4個月以來新高，月增率6.3％。不過中研院調查，民眾預期房價漲幅將降溫。

行政院宣布，9月1日起新青安不計入銀行辦理不動產放款不可超過存款與金融債3成限額中，滿足首購族、無自用住宅者的需求，也為房貸的「排隊潮」解套。

廣告 廣告

新青安辦理情形從谷底逐漸恢復生氣，連續2個月受理件數與金額攀升，10月、11月分別月增14.1％、4.2％；受理金額10月月增13.6％、11月月增6.3％。

銀行撥貸也呈現同樣趨勢，撥貸件數11月回到4000件以上，月增19.1％，但是較去年11月仍衰退18.3％；撥貸金額同樣回到300億元以上，為331.23億元；月增21.9％，年減17.8％。

進一步觀察各公股銀行辦理新青安情況，11月台銀受理889戶最多，土銀受理741戶次之，合庫銀受理666戶排名第3，兆豐銀受理429戶排名第4，其餘公股銀受理戶數都不到400戶。而台銀、土銀及一銀受理件數較10月減少；其餘5大銀行則是增加。

新青安即將在民國115年7月31日屆期，已經開始檢討利息補貼與條件調整，包含借款額度上限1000萬、最長年限40年、寬限期5年，甚至包含借款年齡、收入等都會是「新青安2.0」檢討內容。

但中研院指出，透過10月2日至18日進行的「台灣消費者預期與政策反應調查」，可發現消費者對半年後房價的預期，與4月調查時相似，並未因法規鬆綁而上升，有57.7％的消費者預期半年後房價會上升，消費者對於半年後房價的預期漲幅則呈溫和，多數認為上揚幅度在5％以下，整體預期半年後房價平均漲幅為2.5％，較4月調查的2.7％微幅下降。