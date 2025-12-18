新青安2.0維持3大支柱？國庫署：通盤研議中、非財部立場

財政部表示，新青安貸款續辦檢討作業尚在進行中。(記者鄭琪芳攝)

〔記者鄭琪芳／台北報導〕新青安貸款將於明年7月31日屆期，外界關注新青安續辦檢討情形。財政部國庫署說明，新青安貸款續辦檢討作業尚在進行中，對於貸款年限、寬限期、額度上限、利息補貼及申貸資格等均須通盤研議，並無媒體所稱「新青安2.0」及「三大支柱」維持不變等，相關報導非財政部立場。另，媒體報導「財政部長認了央行打太兇」，並非財政部長莊翠雲發言，而是引述網友意見，為避免造成不當預期或聯想，特予澄清。

財政部指出，對於新青安貸款，行政院長卓榮泰指示設定更周延條件及監管方式，就青年居住正義給予不同考量，財政部正依指示整體評估房市供需、金融市場、民眾需求、新青安貸款成效、政府收支財源運用及公股銀行資金成本等面向，與相關部會共同研議，滾動檢討政策方向，以協助房市及金融穩健發展。

財政部說明，青安貸款為健全房市政策的一環，旨在支持無自有住宅民眾購屋，自2010年起推出以來，均視當時房市狀況及民眾需求滾動檢討續辦作業及貸款條件，陳報行政院同意延長續辦。財政部持續督導公股銀行依行政院支持購屋自住原則、央行不動產信用管制、金管會及銀行公會授信原則規範等，辦理不動產及房貸相關業務，強化建築貸款管控措施，避免資金流供建商囤地、養地；並督導公股銀行妥善調配資金，優先承辦「首購」、「自住」、「已承諾」的房貸，落實支持無自有住宅者安心成家，以利整體房市穩健發展，穩定金融市場秩序。

