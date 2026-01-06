新青安2.0能救首購族？美國降息 台灣卻不跟進？

美國聯準會（Fed）啟動降息循環，全球資金環境逐步轉向寬鬆，市場原本期待台灣央行能同步調整利率，為房市與購屋族減壓。不過，中央銀行在2025年12月18日召開第四季理監事會議後，最終仍決議維持利率不變，顯示台灣貨幣政策並未隨美國腳步起舞。央行為何選擇「不降息」？這項決策又將如何影響首購族與即將登場的新青安2.0？本集《下班去你家》由主持人雪寶與住商企研室執行總監徐佳馨以及房市專家黃舒衛帶你釐清。

美國降息有感、房貸仍高 台灣早已處在低利環境

房市專家黃舒衛指出，美國自2024年川普就任後，30年期房貸利率一度攀升至7.79%，即便歷經一年多的降息循環，目前仍約6.21%，對購屋族而言，負擔依舊不輕。反觀台灣，長期房貸利率多落在2.1%至2.2%之間，即使銀行在央行管控下採取以價制量策略，實際利率上限也大多僅在2.4%至2.8%左右。若與周邊國家甚至全球相比，台灣房貸條件其實相當寬鬆。黃舒衛直言，正因利率基期已低，央行實際上並沒有太多降息空間，是否跟進Fed，反而不是政策核心。在通膨面上，目前物價壓力已不若前兩年劇烈，升息或降息對抑制通膨的效果有限。黃舒衛分析，央行此刻更在意的，是如何在房市仍具熱度的情況下，維持金融穩定，而非單純透過利率刺激或壓抑經濟。

不跟進降息，首購族怎麼辦？新青安2.0成關鍵配套

在利率短期難以鬆動的情況下，首購族能否負擔房價，政策工具的重要性隨之浮現。隨著新青安政策1.0將於2026年7月底到期，財政部已著手規畫新青安2.0，市場高度關注新版本是否再度牽動房市走向。企研室執行總監徐佳馨指出，央行先前推出的第六波信用管制，其實已對房市產生明顯抑制效果，如果不是新青安政策持續推動，市場未必需要走到第七波信用管制。她認為，新青安2.0若能更精準鎖定真正的自住需求，將資源用在刀口上，才能避免政策再次成為推升房價的助力。

交屋潮逼近，資金水位與放款環境成決勝點

從時程來看，2025年底至2026年初，市場將迎來一波大型交屋潮。徐佳馨提醒，屆時房市是否承壓，關鍵不在政策口號，而在市場上有多少錢，以及銀行放款條件是否持續收緊。對自住型買方而言，她建議不必急著進場，而是拉長觀察期、多比較產品，如果真的遇到條件合理、符合需求的好案子，才值得考慮出手。在央行利率不動、政策調整仍待觀察的情況下，耐心與判斷力，將成為首購族最重要的籌碼。



