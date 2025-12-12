新青安2.0要來了，千萬貸款門檻增？專家揭新舊制最大差異：恐走上無限延長老路

​不動產聯盟總會預估，今年全台房屋買賣移轉棟數預估僅剩逾25萬棟，創下30幾年來次低的紀錄，而意在幫助青年、首購族成家的「新青安貸款方案」自2023年8月1日上路，落日大限在明（2026）年7月底，近日，財政部政務次長阮清華證實將持續推動「新青安2.0」，新方案將會在明年公布，貸款額度、門檻是否變動備受外界關注。對此，房地產專家何適昌指出，新青安只要延長1次，未來勢必走上舊青安不斷延長的老路，「習慣成自然！」

新青安上路至今超過2年，阮清華在10日舉行的財政部公股金融機構會議前曾說明，會中除檢討公股金融機構的成績、明年展望外，房市也是重中之重；他表示，新青安至今已幫助超過10萬名民眾完成購屋夢想，在大幅清查下，已真正幫助到有需求的民眾；數據上，使用寬限期的民眾約占半數，申請最長40年年限者，也僅有約24%。至於「新青安2.0」的政策方向，媒體報導，公股銀高層認為，其中最長40年、寬限期最長5年、額度上限1,000萬元預計等3大支柱預計將不會改變。

對此，何世昌11日在臉書引述相關圖表盤點，青安貸款從陳水扁、馬英九到蔡英文3任總統，實施時間超過20年以上，其中是陳水扁任內在2000年首次推動「青年優惠房屋貸款」，俗稱舊青安，補貼總額2000億元，首波補助用完後不斷延長，每次延長大多是加碼2000億元；直至現任總統賴清德總統選前提出的「新青安」，與舊青安除額度、寬限期增加外，還有一個很大的差異。

他進一步說，最大的差異在於貸款額度從800增加到1,000萬、寬限期由3年延長至5年、貸款年限由30年提升至40年，方案內容看似更大方，但與舊青安很大的差異在於嚴格限制自住、禁止出租；反觀舊青安雖補貼較少，但並沒有嚴查出租行為。然而即便如此，仍有不少人將新青安視為洪水猛獸，他預期，新青安延續實施的機率很高，但方案內容必然會進行調整，此外，一旦新青安延長一次，未來極可能走上舊青安不斷延長的老路，「也許現在仍有人對新青安有意見，但隨著時日推移，見怪不怪，習慣便成自然。」

