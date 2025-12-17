新青安2.0門檻是否調整？財長回應了

▲新青安貸款將於明年7月到期，財政部將再推出新青安2.0，條件門檻是否調整，財政部長莊翠雲今（17）日表示，會聽取各界意見，房市、金融市場狀況都會納考量。（圖／擷取自立法院議事轉播）

新青安購屋貸款將於明（2026）年7月屆滿，財政部研擬新青安2.0。不過，民進黨立委郭國文今（17）日在立法院財政委員會質疑新青安條件門檻放寬，尤其寬限期延長至5年，被外界詬病購屋期貨化，導致一堆人揪團買房，財政部推出前應先做檢討，如果還是這方式，不是助青年購屋，而是救房市。對此，財政部長莊翠雲表示，目前搜集各界意見，房市、金融市場整個情況都會納入考慮因素。

對於房市目前狀況，莊翠雲表示，交易量有減少，價格平穩。郭國文詢問財政部將推出新青安2.0，這是因為房市衰退，要支撐房市嗎？莊翠雲表示，倒不是，主要是新青安政策明年7月告一段落，後續要如何做先進行預擬，房市、金融市場整個情況都會納入考慮因素。

不過，郭國文提到，新青安貸款條件鬆綁，將貸款期限從30年變40年，寬限期從3年級5年，貸款額度800萬元變1000萬元這部分他是沒意見，被詬病最多就是把把新青安購屋變期貨，寬限期5年剛剛好，房地合一交易成本金額最低，如果持有6年自住，還可適用10%稅率，還有400萬免稅額，等於參與新青安購屋行動，相對炒房當中又不用繳稅，所以一大堆人揪團新青安買房，財政部有沒有把這些問題考慮進去，要推新青安這些都應該要做檢討。

莊翠雲則回應，新青安執行過程都有進行檢討及調整，除要求銀行加強審核，對於人頭戶、出租嚴加追溯，一生只有一次不能買進又賣出。

郭國文則說，外界就是批評財政部大放送，沒有事先審核門檻，事後才加嚴，接下來新青安2.0有沒有身分限制、條件門檻有沒有調整空間？如果還是這方式不是助青年購屋，而是救房市。

莊翠雲則強調，後續如何做目前搜集各界意見中。郭國文再提醒，購屋條件要有些門檻、若繼續5年寬限期就會期貨化，財政部得思考的，避免炒房，要慎思。莊翠雲回應，委員意見也會納入考量。

