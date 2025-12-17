新青安2.0門檻會調整？ 財長回應了





新青安購屋貸款將於2026年7月屆滿，財政部正研擬推新青安2.0，不過今（17）日民進黨立委郭國文在質詢中質疑，新青安條件門檻放寬，將寬限期延長至5年，被詬病導致購屋期貨化，讓一群人揪團買房，郭國文強調，財政部推出新青安2.0之前應先檢討，如果還是相同方式不是助青年購屋，而是救房市。對此，財政部長莊翠雲表示，會搜集各方意見並將房市、金融市場納入考量。

郭國文在今日的質詢中提到，新青安貸款條件鬆綁，將期限從30年延長到40年、寬限期從3年延長到5年、貸款額度從800萬提高到1000萬他沒有意見，但新青安「沒有事先審核門檻，事後才加嚴」的方式令外界把「新青安購屋變期貨」。

廣告 廣告

郭國文說明，因寬限期5年剛好，房地合一交易成本金額最低，如果持有6年自住，還可適用10%稅與 400萬免稅額，等於現在參與新青安購屋行動可以「炒房當又不用繳稅」，所以一大堆人揪團用新青安買房，若財政部推動新青安2.0之前沒有把這些問題考慮進去，不是助青年購屋，而是救房市。

對此，莊翠雲則回應，新青安執行過程都有進行檢討及調整，除要求銀行加強審核，對於人頭戶、出租嚴加追溯，一生只有一次不能買進又賣出。至於推新青安2.0，目前正搜集各界意見中，會將房市、金融市場等情況都納入考慮因素。

（封面示意圖／翻攝Pixabay）

更多東森財經新聞報導



愈打愈高？ 10大行政區房價上漲逾一成 「這區」勁揚56.5%

剛需小資必看！ 桃園「這區」價差逾9萬 新成屋僅預售8折價

借名登記出事了！ 78歲老母差點被趕出家 專家嘆：法律比人情更現實