新青安2.0預計6月底公布 擬增排富、限房屋總價

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新青安2.0版，即將在6月底公佈，外界關注，新版和舊版會有那些改革？現行新青安最高貸款額度1000萬，新版金額不變，但如果是婚育宅，傳出最高放寬到1500萬。新版利息補貼，前3年一樣補貼2碼，但從第4年開始逐年遞減。房屋總價從沒有限制，未來要新增天花板，以北市為例、限制3500萬內。新青安2.0除了貸款人個人年收不得超過200萬，年齡也要在50歲以下。實施期程未來將拉長到7年，貸款年限和寬限期和現行一樣、維持不變。

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台北市長蔣萬安表示，「中央在額度設定上，可以考量各縣市房價的差異，才能夠真正照顧到市民朋友的權益。」

房市專家認為，未來新青安2.0即使上路，因有部分局限，不至於像現行新青安剛推出時，衍生房市過熱現象。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，「新青安上面你要說，它能不能還有一些炒作的力道，可能在現在高房價的情況之下，也會伴隨著說，其實他可能在族群或者是說，他在購屋的這些產品上面，其實是它有一定的限制性。」

新青安2.0上路，專家分析政府仍會嚴查，是否為假自住或真投資？以整體新青安2.0來說，不再淪為炒房工具。

行政院發言人李慧芝說明，「我們有舉行跨部會的會議，許多的部會都有提出相關的建議跟看法，我們持續在這個最後的收斂的階段，一旦方案確認的話，會盡速來跟國人做說明。」

近期房市變化觀察指標，除了新青安2.0版即將公佈，央行總裁楊金龍10日對外回應，信用管制措施就到這裡，是否代表央行不再加碼管制？還是會放寬？都攸關房市是否轉熱。

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