「新青安2.0」公股銀提3建議 籲縮短寬限期、增「80上限」

【記者許麗珍／台北報導】新青安政策今年7月底到期後推出的「新青安2.0方案」引發外界關注，公庫行庫向財經相關部會提出寬限期由5年縮短為3年、取消原本的利息補貼，以及年齡加上房貸期限不超過80的「80上限」三大建議。

8大公股銀行承作的新青安優惠房貸，現行條件包含最高核貸8成、貸款額度最高新台幣1千萬元，含寬限期5年在內，貸款年限最長可達40年，並由公股銀與內政部住宅基金補貼利息。因新青安優惠房貸今年7月底將到期，財政部日前表示貸款年限、寬限期、額度上限、利息補貼及申貸資格等條件，都須再次通盤研議。

公股銀針對新青安2.0，據了解提出3項建議，包括寬限期5年縮短為3年，另考量新青安房貸利率已較目前市場上房貸利率2.6%更優惠，因此建議取消公股銀與內政部住宅基金利息補貼政策。

此外，公股銀提出「80上限」條款，考量國人平均餘命80多歲，加上多數人到75歲時多無工作收入，因此建議貸款年限加上年齡不超過80，希望新青安2.0納入此條款。三項建議待財經相關部會討論。

