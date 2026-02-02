新青安2.0？台銀：若利率不補貼仍有吸引力

▲台灣銀行總經理吳佳曉。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 新青安貸款將於今（2026）年7月到期，財政部正研擬是否續辦及調整方案內容，可能檢討方向包括借款人年齡與貸款年限限制，還有寬限期年限及利息補貼機制。不過，台灣銀行總經理吳佳曉今（2）日受訪時表示，即便未來利息補貼有所調整，利率回到約2.275%，在目前市場水準下仍具競爭力。若政策確定續推，台銀將全力配合財政部，持續協助自住與首購族購屋需求。

迎接農曆馬年新春，台銀今、明兩天在總行營業大廳舉辦「墨香迎春賀新年」揮毫贈春聯活動，透過書法藝術結合年節文化，與民眾一同辭舊迎新，營造濃厚且溫馨年節氣氛。活動由台銀吳佳曉總經理，偕同書法名家薛平南、連勝彥、楊旭堂及連瑞芬聯袂主持開筆儀式，書寫寓意吉祥的「金馬旺台銀」，象徵新的一年馬到成功、福運齊聚，為活動揭開熱鬧序幕，筆墨之間蘊含祝福與期許，展現傳統書藝的深厚底蘊，獲得現場民眾熱烈掌聲。

▲台灣銀行今（2）日至明日在總行營業大廳舉辦「墨香迎春賀新年」揮毫贈春聯活動，由總經理吳佳曉（中），偕同書法名家聯袂主持開筆儀式，為活動揭開熱鬧序幕。（圖／記者顏真真攝）

吳佳曉也提到，回顧2025年，全球金融面臨多項挑戰，包含國際政經局勢變化與市場不確定性升高，台銀在全體同仁的齊心努力下，仍能穩健經營、持續成長，2025年自結稅前盈餘達327.23億元再創新高，展現公股銀行應有的韌性與責任。展望新的一年，將持續深化數位轉型、精進營運效能並落實永續發展理念，提供更優質、貼近民眾需求的金融服務，陪伴客戶與社會共同成長。

展望今年，吳佳曉表示，現在K型經濟非常明顯，半導體跟自動性產業或是AI相關的產業市場非常好，不過，傳統產業比較辛苦，台美貿易協議達成一個非常好的關稅稅率，整個回調對傳統產業一定非常有助益，今年一定有機會再上來，若傳統產業上來，再加上AI跟半導體產業，今年還是非常看好，相信景氣應該會比去年高，有機會從谷底翻身。

對於近期美國政經情勢變化，包含聯準會（Fed）主席人事異動，引發金融市場波動，吳佳曉說，過去一年全球市場確實因美國政策而高度震盪，產業與金融結構也出現快速變化，但回顧整體表現，多數國家尤其台灣，經濟仍維持成長，股市亦持續創高，只要產業體質穩健，並結合政府政策支持，今年經濟表現仍有機會優於去年。

此外，由於新青安將於今年7月到期，市場也關注財政部是否再續推。對此，吳佳曉接受媒體訪問表示，財政部正研擬是否續推新青安政策，可能檢討包括借款人年齡及借款年限的限制，還有寬限期及利息補貼3大面向調整。

不過，他認為，目前新青安補貼後利率約1.775%，明顯低於市場一般房貸利率，具相當吸引力，即便未來利息補貼有所調整，利率回到約2.275%，以目前市場水準仍具競爭力。若政策確定續推，台銀將全力配合財政部，持續協助自住與首購族購屋需求。

對於今年房市展望，他表示，去年整體成交量略為萎縮，市場也出現少數破盤案例，確實對市場信心造成影響，但台銀去年房貸餘額仍增加約130億元，新增房貸中逾9成為自住與首購族，台銀將持續協助自住與首購民眾，至於房貸業務今年是否持續成長？在當前市場交易量縮情況下，將採取相對審慎態度。

