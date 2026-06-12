新青安2.0「排富門檻」雜音多 年收200萬產品受限

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新青安2.0擬增設年收入200萬元排富條款，引發房市討論。（示意圖／東森新聞）





新青安2.0即將上路，未來將新增「排富條款」，也就是貸款人年收入不得超過200萬元。不過這項規定也引發不少討論，外界認為等同變相限制購屋能力，推估只能負擔總價約2千萬元的房屋。但以台北市為例，平均購屋總價約3,250萬元，年收入至少要300萬元以上才較有能力負擔。對此，不少房市專家認為，全台房價落差極大，單一門檻並不合理。

打開房門，室內採光明亮、格局方正。李先生和妻子在新北市蘆洲區購入一間總價2千多萬元的新成屋，正好搭上新青安1.0的末班車。

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購屋民眾李先生：「1.0當時的篩選門檻，跟現在看到的2.0相比，其實寬鬆滿多的，當然會覺得限制太大。」

回頭來看，李先生也慶幸自己趕上了新青安1.0。因為新青安2.0新增不少限制，其中最受討論的，就是申請人年收入上限200萬元的「排富條款」。然而在台北市，這樣的收入門檻恐怕很難負擔目前的房價水準。

根據統計，台北市平均購屋總價約3,250萬元。若以貸款8成、利率2.5%、分30年攤還試算，每月房貸支出約10.3萬元，換算下來，年收入至少需要300萬元左右，才有機會負擔。

房市專家李家妮：「如果以年收入200萬元的門檻來推算，可負擔的購屋總價大約落在2千萬元左右。可是對照目前台北市平均總價超過3千萬元，其實有相當明顯的落差。」

根據市場資料，目前台北市平均總價2千萬元以下的住宅，幾乎只剩萬華區還有機會找到，其他行政區平均成交總價大多超過3千萬元。對於想申請新青安2.0的首購族來說，如果不想買小坪數住宅，又希望屋齡較新、屋況較佳，難度恐怕相當高。

不動產開發公會理事長楊玉全也認為，現行門檻設定並不合理，建議不要直接以全國統一標準對應各地房價中位數，否則實質上將把大部分新成屋排除在政策適用範圍之外。

建設公司執行長蕭傑楷：「北、中、南房價落差其實非常大，台北市房價甚至可能是台南、高雄的三倍。我們還是希望能依照不同地區的房價水準，區分年收入及購屋總價條件，做更細緻的規劃。」

此外，首批申辦新青安房貸的民眾，也即將面臨寬限期陸續到期，同時利率補貼也將取消。根據公股銀行試算，每月房貸負擔可能增加至少1.8萬元。新青安2.0上路後，如何在協助首購族購屋與兼顧政策公平性之間取得平衡，也成為各界關注的焦點。

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