「新青安2.0」條件將修改？財長：兩大因素納考量

現行「新青年安心成家購屋優惠貸款(新青安)」政策將於明年7月底到期，未來是否還有「新青安2.0」以及是否修改條件等備受關注。財政部長莊翠雲今天(17日)在立法院財政委員會答復立委質詢時表示，由於政策將屆期，財政部近期會預擬未來方向，但是否持續實施以及條件是否更改等，房地產以及金融市場走向是主要考量因素。

「新青安」政策透過各項優惠提供首購族買房，不僅政府補貼貸款利率額度最高可到新台幣1,000萬，貸款年限最長40年，寬限期最長也達到5年。

新青安政策將於明年7月底落日，財政部近期將預擬政策走向。不過，立法院財政委員會多位執政黨立委17日提到新青安政策近2年所帶來的房市亂象以及變化，對於政策持續的態度保留。

民進黨立委郭國文質疑「新青安」政策給予首購族寬限期5年，由於成本金額降低，房市成期貨，導致變相炒房。他也質疑新青安政策若推出2.0版本，難道是因為政府覺得房價走下坡，要支撐房市？財政部長莊翠雲答復表示，由於政策將屆期，財政部近期會預擬未來方向，至於是否持續實施以及條件是否更改等，都會再邀相關主管機關討論。莊翠雲說：『(原音)倒也不是。我們會因為要屆期了，那後續要怎麼樣的來推出或做怎麼樣的處理，我們這個部分要預先預擬。當然房地產的市場、金融市場以及整個情況，我們都會納入我們考慮的一個因素。』

報載有公股銀行高層透露「新青安2.0」仍會維持現行四大支柱，也就是貸款年限最長40年期、最長5年寬限期以及貸款額度上限1,000萬元。至於利率補貼部分，目前正、反意見分歧，成為主要檢討項目；同時，貸款年齡、年收入是否設立門檻也被列入評估。民進黨立委李坤城詢問莊翠雲目前是否如此考量？莊翠雲表示，這只是公股銀行高層的說法，不代表財政部，目前財政部也在蒐集各界意見，有關貸款人年齡限制是否更限縮或是寬限期縮短等，都會一併檢討。