新青安2.0最快8/1上路！貸款條件變嚴格？利率補貼、可貸金額、寬限期一篇搞懂

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有規畫買房的朋友看過來！財政部公布新青安2.0規畫案，最快8月1日接棒新青安1.0上路，實施期程預計拉長至7年，不過最終細項仍待行政院6月底拍板。那麼新青安2.0申請條件限制為何？利率多少？可以貸多少錢？寬限期幾年？關於新青安2.0最重要的Q&A，Yahoo新聞編輯室幫你整理好，一起來看看！

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新青安2.0預計8月上路，跟現行版本相比，貸款條件、補貼機制都有變動，有意買房的首購族可以多留意！（示意圖／Getty Images）

新青安2.0什麼時候開始？

財政部規畫最快8月1日實施新青安2.0，不過實際時程還有待行政院6月底拍板，屆時Yahoo新聞編輯室也會跟進報導。

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新青安2.0申請條件限制有哪些？

新青安2.0基本資格條件與新青安1.0相同，首先要符合以下三大核心條件：

首購自住： 申貸時，借款人本人、配偶和未成年子女名下都必須「沒有自有住宅」，只要「當下名下沒有房子」即可，所以就算過去曾買房、但現在已經賣掉，一樣符合首購資格。

國籍限制： 須具備中華民國國籍。

限貸一次：每人原則上只能使用一次新青安優惠，不能重複申請。

為杜絕投資客，新青安2.0還會新增以下資格限制：

排富條款： 年所得200萬元以上者，不適用新青安2.0，將被轉移至一般首購貸款。

申貸年齡上限及「80條款」： 申貸年齡上限50歲，超過50歲即不符資格。至於「80條款」，是指「年齡+貸款年限須≤80」，白話來說，若想貸滿最長40年房貸，申貸年齡必須在40歲（含）以下；假如你已經45歲，受限於80條款，你最長只能貸款35年（45+35=80）。

房屋總價天花板：會依縣市設定房屋總價上限，購買高總價的豪宅將被排除在外，例如台北市預計限制在總價3500萬元以下才可申請。

新青安2.0利率補貼多少？

第1年～第3年：內政部補貼1.5碼、公股銀行補貼0.5碼，合計補貼2碼。

第4年：內政部補貼1碼、公股銀行補貼0.5碼，合計補貼1.5碼。

第5年：內政部補貼0.5碼、公股銀行補貼0.5碼，合計補貼1碼。

第6年～第7年：公股銀行補貼0.5碼。

新青安2.0可以貸款多少錢？

新青安2.0中，一般首購貸款最高1000萬元；而為支持成家與育兒族群，預計會針對新婚和婚育家庭放寬貸款金額，提高至最多1500萬元。

需要留意的是，雖然一般首購貸款最高1000萬元、婚育宅貸款最高1500萬元，但並不代表每個人申請都能「貸好貸滿」，通常還要考量「貸款成數」及「收支比」。

貸款成數： 最高八成。假設小虎是一般首購族，買了一間總價1200萬元的房子，八成算下來是960萬元；儘管額度上限為1000萬元，但小虎最多只能貸到960萬元。假設小雅屬於育兒家庭，買了一間總價1800萬元的房子，八成算下來是1440萬元，因為沒有超過1500萬元的上限，所以有機會順利貸到1440萬元。

收支比：即薪資收入與房貸支出的比例。最普遍的標準為每月貸款還款金額不能超過收入的一半，甚至要求低於三分之一，以貸款總額1000萬元計算，借款人月收入至少需8萬元以上。

新青安2.0寬限期有幾年？

據悉各大公股行庫向財政部提出建議，將原本最長5年的寬限期，減少至3年，實際方案尚待確認。

新青安2.0 vs 1.0比較表格

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞