新青安7月底到期 傳公股銀提「80條款、縮短寬限期、取消利息補貼」3建議

政府推出的青年安心成家貸款（新青安）政策將於今年7月底屆期，外界關注是否推出「新青安2.0」方案。據了解，承作新青安的公股銀行已提出3項調整建議，包括引入「80條款」、縮短寬限期，以及取消利息補貼，不過相關內容目前仍屬建議階段，最終方案仍待跨部會討論拍板。

財政部日前表示，新青安未來是否延續，包含貸款年限、寬限期、貸款額度上限、利息補貼及申貸資格等條件，均須進行通盤檢討。現行新青安方案由8大公股銀行承作，提供最高8成貸款成數、最高新台幣1,000萬元額度、最長40年貸款年限（含5年寬限期），並由公股銀行與內政部住宅基金共同補貼利息。

據了解，公股銀行對新青安2.0提出的第一項建議，是納入年齡與貸款年限合計不超過80的「80條款」。例如，申貸者若為50歲，房貸年限最長為30年，年齡加貸款期限不得超過80。公股銀指出，國人平均餘命已超過80歲，但多數人在75歲後已無穩定工作收入，此條件有助控管還款風險，也與目前多數銀行房貸內規方向一致。

第二項建議，則是將原本5年的寬限期縮短為3年，以降低長期只繳息不還本的風險；第三項建議為取消利息補貼。公股銀表示，現行新青安房貸利率已低於市場平均約2.6%的房貸利率水準，在利率條件具備競爭力的情況下，補貼利息的必要性有再檢討空間。

公股銀行強調，目前相關內容仍屬建議案，是否納入新青安2.0正式方案，仍須由財政部、內政部等相關部會進一步協商決定。





