新颱風估今晚生成 專家曝詭異路徑：史上首例

目前太平洋地區有輕度颱風「天琴」，以及一個熱帶性低氣壓，今晚也有機會發展為今年第28號颱風。氣象專家吳聖宇表示，該熱帶低壓是原本在麻六甲海峽活動的熱帶氣旋「Senyar」，穿過馬來半島進入南海南部，預報正式由日本氣象廳接管，若生成颱風，將是史上首例從北印度洋海域跨界來到南海，並成為颱風的熱帶系統。

吳聖宇在臉書發文指出，原本在麻六甲海峽活動的熱帶氣旋「Senyar」，如模式預報穿過馬來半島、進入南海南部，目前的強度是熱帶性低氣壓，預報部分正式由日本氣象廳接管，並且立即發布了颱風形成預警。

吳聖宇表示，若熱帶低壓真的形成颱風，那就是有紀錄以來，史上第一次發生從北印度洋海域跨界來到南海，並且成為輕度颱風的熱帶系統；他說，以往都是從南海跨界到北印度洋後，繼續發展活躍，第一次出現逆著走的案例。

吳聖宇提到，生成颱風後，不確定會沿用原名Senyar（音譯：賽妮亞），還是改用西北太平洋的命名表，下一個叫「洛鞍」；不過現在預報模式對於它的發展並不看好，後續可以繼續觀察看看。

根據日本氣象廳資料顯示，該熱帶低壓持續發展，有機會在今天晚上增強為颱風，路徑朝東北方向移動。

