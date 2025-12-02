新颱風最快週四生成！專家揭「路徑」對台影響曝光

生活中心／李明融報導

儘管已經進入秋冬季節，依舊有颱風生成，氣象專家賈新興表示，位於菲律賓東方海面的熱帶系統，預估在本週四、週五（4日、5日）發展為今年第28號颱風「洛鞍」的機率，預估將影響菲律賓南部，進入南海方向移動趨勢為主，對台灣沒有直接影響。民眾反而要注意的是，未來2週將有3波冷空氣侵襲台灣，週三（3日）晚間至週四（4日）是最冷時段，屆時中部以北低溫只剩12度。

新颱風「生成時間、對台影響」曝！專家揭「連迎3波冷空氣」這天剩12度

賈新興指出，颱風最快週四、週五生成，對台灣沒有直接影響。（圖／翻攝自賈新興臉書）

賈新興指出，目前位於菲律賓東方海面的熱帶系統，預估週四、週五（4日、5日）發展為今年第28號颱風「洛鞍」，預估其路徑仍以影響菲律賓南部，進入南海方向移動的趨勢為主，對台灣無影響。「氣象應用推廣基金會」專欄也表示，根據最新歐洲系集模式模擬顯示，下半週菲律賓東方海面另有熱帶擾動醞釀，有發展成颱的機率，下禮拜將循天琴颱風的動向，通過菲律賓中部進入南海，一路西進，對台灣沒有直接威脅。

新颱風「生成時間、對台影響」曝！專家揭「連迎3波冷空氣」這天剩12度

明天冷空氣襲台，晚間開始達到最低溫。（圖／翻攝自賈新興臉書）

新颱風「生成時間、對台影響」曝！專家揭「連迎3波冷空氣」這天剩12度

明日晚間至週四（4日）清晨將是此波降溫最顯著的時候，部分地區低溫恐下探11度。（圖／翻攝自賈新興臉書）

中央氣象署指出，今天（2日）環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星降雨機率；溫度方面，夜晚清晨各地仍偏涼，低溫約18至21度，白天最高溫約25至30度，日夜溫差稍大；「林老師氣象站」臉書粉專提醒，根據歐洲數值模式最新模擬結果顯示，新一波東北季風帶來的冷空氣預計明天（3日）到達台灣，明日晚間至週四（4日）清晨將是此波降溫最顯著的時候，北部及宜蘭地區天氣明顯轉涼，其它地區氣溫亦有下降的趨勢，屆時部分地區低溫恐下探11度，中部以北及東北部高山有機會下雪。

原文出處：新颱風「生成時間、對台影響」曝！專家揭「連迎3波冷空氣」這天剩12度

