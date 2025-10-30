新颱風最快週末生成！「3熱帶系統」醞釀 2顆恐合併變超大環流

吳聖宇指出，B、C系統有可能會合併。圖／翻攝自吳聖宇臉書

週末有颱風來襲？氣象專家吳聖宇今（30）日在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」中發布貼文，表示今晚過後東北季風會再增強，雖然目前已經是10月底，但是目前仍然有3個系統在發展。其中關島南方海面的系統最值得注意，在週末至下週有機會增強為颱風。

氣象專家吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」發布貼文，表示雖然時間已經來到10月底，但是熱帶洋面上還是很活躍，「自南海往東延伸到中太平洋低緯度區域持續有東風波擾動在活動，目前有3個系統存在，似乎都還沒有臨時編號，姑且用ABC來稱呼」。

吳聖宇說，菲律賓群島上空的A系統將會往南海移動，未來受東北季風進入南海影響，可能會逐漸遭遇風切增強的情況，後續發展的機會較小；值得注意的是關島南方海面的B系統，吳聖宇指出，B系統未來將逐漸往菲律賓以東靠近，並且有銜接上跨赤道流而逐漸增強趨勢，是下一個熱帶性低氣壓或是颱風的潛力股。

吳聖宇接著說，目前媒體有提到週末到下週可能出現在菲律賓東方海面的熱帶擾動系統就是B系統，預報資料大多認為將通過菲律賓後往南海移動，直接威脅台灣機會低，但是進入南海之後會不會再度跟東北季風之間產生交互作用仍需要再觀察。

另外，最遠的C系統受到北邊太平洋高壓的引導力量最為明顯，往西傳播的速度也最快，未來可能逐漸靠近B系統，兩者之間的互動也很有趣。但吳聖宇強調，究竟會各自發展還是互相合併值得注意，如果是互相合併，有可能會兩者合一之後變成一個比較大的環流，到時預報就有可能出現不同的變化，但是時間尚早，繼續觀察就可以。



