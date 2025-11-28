即時中心／温芸萱報導

天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，先前在麻六甲海峽活動的熱帶氣旋Senyar已穿越馬來半島進入南海南部，目前為熱帶性低氣壓，日本氣象廳並發布「颱風形成預警」。若發展成颱風，將成為史上首次由北印度洋跨界進入南海後生成颱風的罕見案例，至於是否沿用原名仍待觀察。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今日在臉書發文指出，先前在麻六甲海峽活動的熱帶氣旋Senyar，依預報一路穿越馬來半島進入南海南部，目前為熱帶性低氣壓。由於系統已跨入日本氣象廳負責的西北太平洋區域，JMA隨即接管並發布「颱風形成預警」。

吳聖宇表示，若Senyar成功發展為颱風，將可能創下史上首例——首次由北印度洋跨界進入南海後生成輕度颱風的紀錄。過去熱帶系統多從南海跨往北印度洋，這次反向移動極為罕見。至於是否沿用原名「Senyar（意為獅子）」或改採西北太平洋命名「洛鞍」，仍待後續確認。

至於目前位於南海的天琴颱風，吳聖宇提到，仍照預估路徑緩慢朝越南沿岸前進，但受到大氣環境不佳影響，發展潛力有限，強度將持續下滑。氣象專家推估，天琴可能在登陸前就會逐漸減弱、消散，不致造成更大威脅。

氣象署預估天琴颱風路徑。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

此外，吳聖宇推測，下週在菲律賓以東海域仍有機會發展新的熱帶擾動，後續路徑可能再度朝菲律賓方向靠近。雖然已接近 12 月，但今年南方海域的熱帶系統仍相當活躍。他表示，這些系統與台灣距離較遠，依目前資料判斷，對台灣天氣已不太可能構成影響。





原文出處：快新聞／「新颱風」形成預警！路徑詭異 專家：若生成將是首例

