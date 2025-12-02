新颱風「洛鞍」最快12/4生成 賈新興揭最新路徑

位於菲律賓東方海面的熱帶系統持續發展，氣象專家賈新興表示，預估週四、週五有發展為今年第28號颱風「洛鞍」的機率，預估路徑仍以影響菲律賓南部、進入南海方向移動的趨勢為主，對台灣無影響。

賈新興預估週四、週五熱帶系統有發展為今年第28號颱風「洛鞍」的機率。（圖／翻攝自賈新興臉書）

賈新興指出，週三至週五受東北季風影響，其中週三桃園以北、宜花東有局部短暫雨；週四、週五大台北東側、宜蘭有零星短暫雨，花東山區亦有零星短暫雨，午後台中以南山區有零星短暫雨。週六、週日大台北東側、宜花、南台東至恆春半島一帶有零星短暫雨。

下週一、下週二受東北季風影響，其中下週一桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨；下週二北北基宜花有零星短暫雨。賈新興提到，位於菲律賓東方海面的熱帶系統，預估週四、週五有發展為洛鞍颱風的機率，預估其路徑仍以影響菲律賓南部，進入南海方向移動的趨勢為主。

賈新興指出12月中旬起至1月上旬，台灣氣溫以偏暖的機率較高。（圖／翻攝自賈新興臉書）

此外，賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，12月中旬起至1月上旬，台灣氣溫以偏暖的機率較高，宜蘭降雨有偏多的趨勢 。

