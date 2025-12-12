新飯店掀戰火1／四季、洲際、柏悅齊喊2026開幕 業者分析恐「這家」成真

信義計畫區向來是五星飯店一級戰區，包括洲際、四季及凱悅旗下柏悅酒店，3大奢華飯店品牌紛紛喊出將於2026年開幕。圖中建築為柏悅酒店的「台北天空塔」。（圖／方萬民攝）

台北市信義區向來是五星級飯店的一級戰區，多年來已沒有新飯店加入戰場，包括台北四季酒店、台北洲際酒店、台北柏悅酒店等國際品牌，皆喊出明年將完工開幕。不過根據CTWANT記者訪談多位飯店人士及地產專家，推測除台北洲際酒店明年能迎賓，其餘恐多是「醞釀聲量」，大家一致認為2027年才是真正的戰場。

台北信義計畫區目前五星國際酒店以老字號、今年恰滿35周年的台北君悅，以及中生代的W飯店、台北寒舍艾美酒店3家為主力，其他另有誠品行旅、台北艾麗酒店等。

信義區本就因黃金地段和台北世貿、台北101加持，從不缺客源，如今又隨著大巨蛋開幕，引入一波波國際賽事、大型演唱會，住房需求與房價水漲船高。包括四季、洲際、凱悅3大酒店集團旗下奢華品牌，早就相繼插旗，並紛紛喊出2026年開幕。

台北101正對面、信義路五段上的四季酒店，由元利建設投資興建。元利機構總裁林敏雄曾於2023年記者會上透露，他這輩子沒想過要蓋飯店，是「四季團隊帶著滿滿誠意找上元利」，他自己曾住過全球十幾間四季酒店，這次親自操刀台灣第一間，「說要超越他們太臭屁了，但台北也一定不會輸任何國家。」帶著這份氣勢，國際奢華酒店品牌攜手國內豪宅品牌，作品令人期待，台北四季酒店外觀由曾榮獲普立茲克獎的英國建築師Richard Rogers設計，室內則請到國際設計教父YabuPushelberg操刀，樓高31層，規劃260間客房。

四季酒店已掛上大大招牌，但目前外觀尚未完工，內裝又最花時間，業界推測2026年開幕的機會不大。（圖／方萬民攝）

四季酒店最早公開的開幕日期為2025年，但CTWANT記者實地走訪，建築外觀玻璃帷幕只完成一半，放眼望去可一眼穿透整棟建築，更不用提內裝工程都還沒進場。今年8月，業者已默默改口2026年完工開幕，而根據四季酒店集團官網則是寫「預計2027年開業」。儘管如此，「FOUR SEASONS」大大的招牌已掛上，一切蓄勢待發。

綜合多名專業人士看法與推測，目前台灣普遍因缺工問題，工程進度很難掌控，該案又是四季酒店首次插旗台灣台北，在內裝規格上，必定精雕細琢，依過往新飯店開幕經驗，從設計到施工會不斷調整修改，就算業主本身是豪宅建商，想趕在2026年開幕，恐怕還是有點難度。

台北101的另一頭，還有施工中的「台北天空塔」，規劃樓高56層，為台北第二高樓，由國際建築事務所ACPV ARCHITECTS以「竹筍」為靈感設計，全棟綠色玻璃帷幕，又被暱稱為「綠竹筍」。

「台北天空塔」原預計2024年第三季與2025年第一季進駐凱悅集團2大品牌──奢華品牌台北柏悅酒店及生活風格品牌台北安達仕酒店，不過這棟建築命運多舛，先後經歷經營權鬧雙胞、涉嫌掏空疑雲，經營團隊「碩河開發」負責人馬廷海還於今年9月遭台北地檢發布通緝。

儘管歷經風波，工程一直有在進行，近日晚間外牆LED燈還有進行測試，全棟閃著五彩燈光。記者白天實地走一遭，外牆的巨型螢幕也在測試中，似乎為了跨年夜做準備，入口地磚也在趕工鋪設，不過從簡易圍籬望入1樓內部空間，內部仍處於工地狀態。

目前台北柏悅酒店已更改開幕日期至2026年，不過台北安達仕酒店始終未有新消息更新。飯店人士繪聲繪影，疑似業主資金斷鏈，再加上陸資太多有政府單位在查核，開幕可能還有變數，但又聽聞家具物品持續有在採購。

另根據地產人士私下透露，今年7月份「台北天空塔」的境外股權出售案，至今仍在協商中，並未完成交易；不過由於該案為重大指標案，為防爛尾，投審會有出手先墊資讓工程持續進行。究竟能否順利開幕，似乎沒人能說得準。

凱悅集團目前在信義區還有台北君悅營運中，據了解，凱悅集團與台北君悅的業主豐隆集團合約到2025年，因柏悅和安達仕工程延期，台北君悅一旦歇業，凱悅集團將喪失在台重要據點與「金雞母」，目前已再續前緣到2030年。

目前依3家飯店工程進度來看，就屬台北洲際酒店動作最快，業者目標2026年第二季迎客。（圖／截自台北洲際酒店官網）

幾家飯店中，較為明確會於2026年開幕的就只有台北洲際酒店，地點就位在大巨蛋旁，約400間客房量體，為洲際集團在台北的首間旗艦級據點，同樣受到高度重視。記者走訪，飯店門廳採用唐風夾紗玻璃設計 ，高貴典雅，大門圍籬內則堆滿大批建材，工人進進出出，顯得相當忙碌。

台北洲際酒店大門圍籬中堆放大量建材，工人進進出出趕工中。（圖／林榮芳攝）

據內部知情人士透露，目前台北洲際酒店正在做最後樣板房的確認，以明年第二季度開幕為目標。該據點不只是洲際集團在台灣很重要的據點，也是業主遠雄集團重要里程碑，內部規劃和亮點等細節在未核批前，業者皆保密到家，只能再等等了！





