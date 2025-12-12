新飯店掀戰火2／希爾頓進駐台南掀「土洋大戰」 萬豪、凱悅插旗七期百花齊放

台中安達仕酒店進駐七期超精華地段，以融合在地文化與設計、提供無制式櫃檯的開放式空間為特色，預計2026年底開幕。（圖／興富發提供）

除了台北信義區新飯店搶進話題十足，中南部也有多家新飯店喊出要在2026年開幕。台中有凱悅集團的台中安達仕酒店、萬豪集團的JW萬豪酒店，兩家國際品牌蓄勢待發，七期飯店百花齊放；台南則因希爾頓酒店即將進駐位置與台南晶英酒店比鄰，有互別苗頭意味，未來將形成「土洋大戰」。

台中擁有全台業績最好的新光三越中港店、精品消費金額穩坐全台第一，隨著中部科技產業持續擴張，國際商務客下榻住宿需求也提高。不過，台中國際級酒店品牌過去僅有日月千禧酒店、台中萬楓酒店、李方艾美酒店3間，3星旅館及本土品牌卻高度密集，直到去年，勤美洲際酒店開幕，平均房價一躍站上萬元，為台中高端飯店市場提升到另一新高度。

JW萬豪酒店以建築中段樓層的透明空中泳池為亮點，不過傳聞加盟金還在協商中，能否如預期2026年開幕尚為未知數。（圖／截自義力營造官網）

台中七期豪宅、商辦林立，也成為飯店業者插旗首選，除了勤美洲際酒店，長榮酒店新品牌「采．寓」也於今年3月開幕，未來還有台中安達仕酒店，及萬豪體系中最高等級的JW萬豪酒店也將接續登場。本土則由中華郵政與天成集團合作的「天成丰閣－樂捷」代表，也預計2026年第三季開幕迎賓，七期飯店市場是相當熱鬧。

台中安達仕酒店為興富發集團總裁鄭欽天以個人名義投資，引進凱悅酒店集團旗下品牌，樓高29層、約354間客房，地點就位在台灣大道上、新光三越中港店旁，超精華地段。

不過根據歷史資料，最早2018年興富發公告，「興富發建設集團總裁鄭欽天個人投資台中七期的飯店，已與日本大倉久和飯店簽約。」2022年興富發突又釋出消息，轉為和凱悅集團合作引進安達仕酒店。

在地業者就透露，原本興富發找得是大倉日航集團，結果疑似工程拖太久，大倉解約，才換成與凱悅集團合作。該飯店完工開幕日期也從原2025年下半年，公告推延到2026年底。

不只凱悅安達仕，萬豪集團旗下最高等級的奢華品牌、台灣首間JW萬豪酒店也將插旗台中七期，地點位在台中商銀企業總部「台中之鑽」高樓層。建築外觀找來全球五大國際建築事務所之一的Aedas和余曉嵐建築師事務所共同設計，以地上38層刷新台中天際線，而該飯店中段樓層的透明空中泳池的驚艷設計，預計將成為該飯店的最大賣點。

JW萬豪預期開幕後房價破萬，有望與勤美洲際酒店叫板「七期最貴酒店」。不過，有台中業者就私下透露，該飯店似乎加盟金還在協商中，且尚未開始招募員工，現在員工也不好找，2026年開幕可能還有變數。

大億麗緻酒店熄燈5年，即將由福泰集團重新改裝，攜手希爾頓集團引進Signia by Hilton品牌，預期明年開幕。（圖／林榮芳攝）

放眼台南，新飯店的戰場即將在中西區燃起。福泰集團在台南向國泰人壽承租原台南大億麗緻酒店大樓，於今年11月正式與希爾頓集團簽訂委託管理合約，於2026年開設「Signia by Hilton」酒店，這將是該品牌在全亞太地區的首家據點，同時也是福泰深耕台灣市場22年來，首次與國際酒店集團策略合作。

Signia by Hilton為希爾頓旗下新世代高端酒店品牌，主打「親近卻不失奢華」。福泰飯店集團董事長廖炳燿表示，在希爾頓集團眾多奢華品牌中選擇Signia，主要考量並非追求最奢華等級，而是尋找能與台南在地文化搭配的最適合品牌。不過中文名字尚未定案。

台南是Signia by Hilton在東亞首家據點，在地飯店業者樂觀看待有新的國際品牌投入市場。圖為Signia大廳示意圖。（圖／福泰集團提供）

目前該飯店正進行重新裝潢，設計融入台南在地文化意象，例如鐵花窗、老屋花磚等元素。而大億麗緻原本只有315間房，根據公告，Signia by Hilton未來房間數將會擴張到344間。

有趣的是，Signia by Hilton旁邊就是台南晶英酒店，同一街廓還有和逸飯店台南西門館等本土品牌，煙波飯店台南館也在不遠處，未來是否影響業績此消彼長還得觀察。

對於未來房價與定位，福泰集團目前尚未有明確答案。一位不具名台南飯店業者就認為，每個品牌在不同的地方所呈現出的等級不太一樣，以Signia的定位不至於太普通，應該屬中高端，但有沒有到奢華程度，要看裝潢完成後的硬體才知道，「除非Signia能做出超高端的飯店產品，否則最直接衝擊的就是旁邊的晶英與和逸。」

但他也表示，Signia的加入不一定是壞事，若業主有企圖心想挑戰台南房價天花板，也有望帶動台南整體飯店房價上調，且增加高端、國際客層造訪，對台南百業都是好事。

對於未來是否會形成「土洋大戰」，台南晶英酒店總經理李靖文則回應，晶英以城市行銷和在地文化經營了11年，也一直在創新進步，不是任何人短時間取代跟模仿的。她認為，業績是札根做出來，不會有壓力，甚至還可以一起把市場做大。





