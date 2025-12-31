新餐飲提案！《黑白大廚》金度潤x阿舍食品神秘新品牌「DO KIM」、「所 SUO」把台味寫進現代義大利麵
在年末與新年交會的節點，餐飲市場也悄悄迎來兩個值得關注的新名字。一邊，是因 Netflix《黑白大廚2》再度掀起熱潮、由米其林一星主廚金度潤與台灣麵食品牌阿舍食品攜手打造的全新品牌「DO KIM」，預計於 2026 年第一季正式登場，將節目裡的職人精神延伸到日常餐桌；另一邊，台中勤美商圈則迎來尊鴻餐飲集團最新力作「所 SUO」，以「現代義大利麵」為核心，打造一處低社交壓力、能讓人安心停留的城市用餐空間。
《黑白大廚》第二季上線後，除了競賽本身，節目裡的細節也被觀眾反覆放大解讀。其中最讓人意外的，是米其林一星主廚金度潤被眼尖網友發現，私下隨身攜帶的竟是一包來自台灣的「阿舍牛肉麵」，這個畫面也意外成為跨國合作的起點。
金度潤主廚被譽為「韓國三大製麵專家」之一，對麵體結構、含水率與嚼勁有近乎偏執的要求。在第二季節目中，他為了追求理想口感，直接將專屬訂製的製麵機搬進賽場。也正因如此，他特別被阿舍食品採用低溫乾燥、非油炸技術所保留的純粹麥香與彈性麵體所吸引。
這並非一場單純的代言合作，雙方以合資方式共同推出全新品牌「DO KIM」，預計於 2026 年第一季同步在台灣與韓國亮相，並逐步拓展至國際市場。品牌名稱直接取自主廚之名，意味著每一項產品，都將是金度潤親自參與研發、風味與理念的延伸。
《黑白大廚2》有台灣人！「白湯匙」中華料理活歷史，曾讓3位領導人盛讚的料理之神！
另外一個全新品牌「所 SUO」，由成功打造「HUN 混」、「JAI 宅」、「嵩 sung」等系列品牌的尊鴻餐飲集團打造。這次選在台中西區勤美、草悟道一帶，定位在中價位帶（約 NT$300–800），主打 All Day Dining 的形式，讓用餐回歸生活節奏本身，而非儀式或場合。
空間由國際知名設計團隊「艾洛設計（AURORA DESIGN）」操刀，以大地色系為基底，結合木質、水泥與金屬材質，勃艮第紅卡座成為視覺焦點，既保有秩序，也不失溫度。整體設計強調安全感與舒適度，讓人自然放慢呼吸。
「所 SUO」以「現代義大利麵」為主軸，卻不走傳統義式框架，而是大膽拆解台式記憶中的風味元素，像是花雕酒、烏魚子、脆皮五花豬等，重新組合進義式料理的結構中。像是「蒜油細煨青龍椒牛三寶圓麵」，將台式牛肋、牛肚、牛筋的濃郁，轉化為線條乾淨、層次清晰的義式語彙；「現刨烏魚子．海味炸吻仔魚燉飯」則在鹹鮮與奶油之間取得平衡，留下明亮而不厚重的尾韻。
即便是甜點與飲品，「所 SUO」依然延續台味轉化的思路。以梨山青心烏龍、烏梅為基底的 Gelato，或是融入仙楂、蜜餞的當代茶飲，都像是在替童年味道找到新的說法。
INFO
所 SUO
地址：臺中市西區美村路一段183號
電話：04-2302-1588
