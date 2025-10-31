新馬戲奔跑者 共感當代生活節奏

捷克夜店馬戲團作品《奔跑者》10月31日於台北表演藝術中心球劇場震撼登場，表演者在十公尺巨型跑步機上奔跑、舞動與演奏，呈現人生的速度與節奏之美。（鄧博仁攝）

從古希臘奧運到現代城市馬拉松，奔跑者的身影始終象徵人類對速度與極限的追求。昨日的萬聖節之夜，捷克夜店馬戲團代表作《奔跑者》於台北表演藝術中心震撼登場，揭開當代新馬戲篇章。這齣融合舞蹈、雜技與戲劇的作品以亞洲首演之姿亮相，盼與台灣觀眾產生共鳴，一同思考如何在追求快速、永不停歇的時代，找到自己的步伐。

《奔跑者》羅斯蒂斯拉夫．諾瓦克出身捷克傳奇偶戲世家，從小就對表演有濃厚興趣。他回憶，小時候甚至會把床墊搬到公寓走廊，穿上緊身衣模仿角色，並向父母收取入場費，玩得不亦樂乎。某次欣賞完當代馬戲深後，深受吸引，便一頭鑽進當代馬戲的世界，在2008年創立「夜店馬戲團」。

巡演世界2200場、好評如潮的《奔跑者》，是諾瓦克極具代表性的跨界傑作。10公尺巨型跑步機作為舞台核心，表演者在忽快忽慢的跑步機上舞蹈、演奏音樂，同時展現高難度的馬戲技巧。

6名表演者在70分鐘不間斷演出，極度考驗體能與專注力，也映照現代人在加速世界的共同處境。諾瓦克說，《奔跑者》談的是時間、速度與人心，「我們該如何在永不停歇的世界裡找到自己的步伐？我希望與演員、觀眾都能從中獲得能量」。

談起亞洲首演獻給台灣，作曲家Veronika Linhartova笑說，本來很緊張，沒想到台灣觀眾非常熱情，所有人都說很喜歡現場演奏，但配樂本來要搭配的是純電子音樂，直到歐洲首演前一周才徹底調整，「今天觀眾聽到的所有音樂，都是7天內完成的，也算是音樂的百米衝刺吧」！