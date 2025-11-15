新高雄獅子會攜手20單位捐贈仁武高中深耕計畫 贈15萬助學能量扎根教育現場
【記者 王苡蘋／高雄 報導】仁武高中今（15）日於校內視聽教室舉行「深耕計畫捐贈儀式」，由國際獅子會300E5區新高雄獅子會領軍，結合20個友會與企業團體，共同捐贈深耕計畫經費15萬元，支持學校在清寒助學、急難救助及教育資源補強等面向持續推動。
此次善舉由仁武高中家長會長林正得牽線，新高雄獅子會會長周庭蓂號召多個單位共同響應，包括：第四專區主席鄭素臻獅友、第七分區主席楊金龍獅友、高雄市東區獅子會、高雄市仁愛獅子會、高雄市博愛獅子會、高雄市文化獅子會、高雄市木棉獅子會、高雄市利多獅子會、高雄市PK幸福獅子會、高雄市鎮海獅子會、高雄市新高雄獅子會、高頂實業有限公司、浚森有限公司、華新禾田農業商行、喬治亞國際開發股份有限公司、堂丞股份有限公司、富田動力科技有限公司、歐司盟企業有限公司、高雄市雄獅慢跑協會、超烽實業股份有限公司等，共同為在地教育挹注力量。
周庭蓂會長致詞時表示，能為學校與學生盡一份心力，是獅子會多年來堅持的公益精神。他強調，此次捐贈象徵獅子會對地方、對教育的承諾，不僅為弱勢學生提供實質支持，也期望讓公益精神在仁武與高雄持續發芽、茁壯。
仁武高中校長余忠潔則代表全校師生致謝，指出深耕計畫的核心，不只是補足教育資源，更在於長期塑造公平學習環境、提升課程品質、培養學生的公民素養。她表示，捐贈經費將用於關懷清寒學生、急難救助、教學環境改善及多元學習推動，並承諾以嚴謹透明的方式運用每一筆資源，讓愛心真正轉化為學生成長的力量。
▲林岱樺委員致詞
立法委員林岱樺也到場見證，肯定獅子會長期投入公益。她表示，新高雄獅子會在李慶春總監及邱朝雄副總監支持下，於周庭蓂會長帶領下集結眾人之力，挹注15萬元支持仁武高中深耕教育十分難能可貴。她也肯定余忠潔校長與團隊的努力，讓非山區、非市區的學校也能獲得足以翻轉教育的資源與關懷。
▲校方致贈感謝狀
在眾多團體、企業及貴賓見證下，仁武高中深耕教育的道路再添助力，善意匯聚成為支持學子的強大力量，持續為地方教育帶來正向改變。（圖╱記者王苡蘋攝）
其他人也在看
育兒壓力、雙雙失業！三重科技夫妻爭執釀滅門 悲劇結果出爐曝社會危機
（社會中心／新北報導）新北市三重去年發生一起駭人人倫悲劇。42歲廖姓男子疑因經濟壓力與育兒理念不合，和妻子劉姓 […]引新聞 ・ 23 小時前
小六生「揮美工刀攻擊女老師」！怒嗆「繳學費來讓妳罵？」原因曝光
社會中心／綜合報導新北市板橋區一所國小昨（13日）在美術課期間驚傳師生衝突。一名美術老師事後在網路發文，指控有學生情緒失控，不但怒罵開嗆她，「當我繳學費來上課是來讓你罵的嗎？」還手持美工刀靠近，甚至踢到她的腳背。新北市教育局今（14日）證實事件確有其事，並說明師生衝突原因。民視 ・ 1 天前
水費莫名暴增！台水人員敲門查水表無人應 破門驚見82歲嬤已成白骨
台中市北屯區發生一起「孤獨死」案件。82歲曾姓婦人長期獨居，加上個性內向，鮮少與他人接觸，但近2個月婦人的用水量突然暴增，自來水公司察覺有異，今（13）日下午前往查看，經多次敲門都無人回應，通報警方與里長到場協助破門，進入屋內後驚見她已死亡成白骨。對此警方已報請檢察官相驗，釐清確切死因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志捲謝侑芯命案拘留9天後發聲！ 親揭震撼搶救畫面...認「每天不同的人來錄口供」
黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯的命案，他是最後待在謝侑芯旁邊的關鍵人物，經歷被馬來西亞警方9天的居留跟偵訊之後，13日下午被以沒有明確證據的理由釋放，經過1天的沉澱，他在臉書發表自己的想法，坦言「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助」，並希望大家不要再網暴往生者。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
黃明志獲保釋暴瘦 15年女友現身護愛
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣女網紅謝侑芯命案，已遭大馬警方延扣9天，由於尚無直接證據顯示黃明志涉及命案，黃明志13日在「警方擔保下獲釋」（口頭保釋），黃明志的律師及交往15年造型師女友Sarah等人昨下午赴金馬警局總部，隨後陪同黃明志一同搭車離開。中時新聞網 ・ 1 天前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 2 小時前
小學男童睡到動物園站！公車坐過頭 站牌又睡倒 路人驚報案
一名樹林區小學四年級男童因睡過頭，竟坐過站直達木柵動物園！男童在公車站內再度睡著，被路人誤以為生病而報案。救護人員抵達現場檢查後，確認男童並無大礙，最終由警方將其帶回派出所，通知家長接回。此事件凸顯現代學童睡眠嚴重不足的問題，調查顯示有55%的學童每天睡不到9小時，專家建議6至13歲學童每天應睡9至11小時，然而課業繁重往往使其無法達到睡眠時間的基本要求！TVBS新聞網 ・ 14 小時前
3子女向法院請求「免扶養」 失格中風老爸當庭良心發現
6旬男子中風後半癱被送安養院，社工循線找到其3名子女要求出面處理。沒想到他們向法院請求免除扶養父親的責任，因為父親之於他們的印象，除了酗酒、打罵，更罔顧2名手足患有嚴重的先天性心臟病，不曾陪同就醫，更遑論給付醫療和生活費，跟母親離婚後就人間蒸發數十載，直到老病了才又現身。自由時報 ・ 1 天前
彰化母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工
中部中心/李文華 彰化報導海巡署安檢人員，在彰化王者之弓橋，發現一對母女吹海風，身邊卻帶著大包小包的行李，經過查證，女子是失聯將近12年的印尼籍移工，一旁6歲女兒，沒有報戶口，後續交由移民署收容。失聯移工母女到王者之弓吹海風。彰化王功漁港，知名打卡景點，跨港景觀橋，"王者之弓"橋，橋體本身呈現幾何之美，站上橋能眺望海岸風景，這一對母女，在這裡吹吹風，為什麼海巡人員，要上前詢問？原來，外籍女子，帶著一名小女孩，來看海，身邊卻帶著行李，她們需要幫助嗎？女子拿出了居留證，可是，已經過期了好久！失聯移工母女到王者之弓吹海風。女子是印尼籍移工，失聯將近12年，逾期天數長達4375天，海巡署製作筆錄後，將母女交由移民署台中市專勤隊收容。女子供稱，獨力照顧年約6歲的女兒，孩子有出生證明，但還沒有報戶口，後續由專勤隊進行處置。原文出處：母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工 更多民視新聞報導太子集團跨國行騙！ 在台操盤手王昱棠等3人羈押禁見2月警民合作! 警逮在台逾期近4年移工 熱心民眾載警抓人雇主涉虐移工導致耳聾 士院裁准60萬元解除限境民視影音 ・ 2 小時前
敬老金網站「台北變上海」社會局報警提告
[NOWnews今日新聞]前立委高嘉瑜昨日在臉書指出，有民眾掃描北市社會局敬老金傳單，官網竟跳出「上海區公所」字樣，質疑北市府響應習近平統一政策，要求說清楚。對此，北市社會局今（14）日表示，已報警提...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
女教師險遭美工刀攻擊！小六生竟踹桌、狠嗆：繳學費是來讓你罵的嗎？
新北板橋區一名女教師，近日於第三節課到國小六年級某班，有學生因「運動會進場的創意帽」被壓爛，氣得對老師發脾氣，而女教師也回應「為什麼要對我發脾氣？」其中一名學生突然爆炸「妳是在罵什麼啦...當老師就了不起嗎」，女教師回應「我是來教書的，不是來接受你們的脾氣的」竟遭學生踹桌子、持美工刀作勢揮砍及揮拳，。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
手術結果不滿！52歲男持鐵鎚砸醫院 大喊「去報警」嚇壞病患
台中一名52歲男子因對醫院手術結果不滿，憤而持鐵鎚砸毀醫院大門玻璃，引起現場患者驚恐！警方迅速展開調查，在另一家醫院找到正準備接受二次手術的嫌犯。院方表示理解病友的焦慮失望，但呼籲應以理性溝通取代暴力行為。男子的行為已觸犯「醫療法」、「恐嚇」及「毀損」等多項罪名，目前已被警方帶回偵辦。TVBS新聞網 ・ 22 小時前
太子集團反擊了！向新加坡申請解凍資產
[NOWnews今日新聞]柬埔寨「太子集團」因全球跨境電信詐騙與洗錢上月遭到美國與英國司法機關起訴，並沒收價值約4605億元的12萬多枚比特幣。星港台政府也紛紛採取動作扣押集團旗下資產。太子集團在本周...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
官網「台北變上海」社會局提告 她喊同理心
[NOWnews今日新聞]前立委高嘉瑜昨日在臉書指出，有民眾掃描北市社會局敬老金傳單，官網竟跳出「上海區公所」字樣，質疑北市府響應習近平統一政策，要求說清楚。對此，北市社會局今（14）日表示，已報警提...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
坤達復工《玩很大》恐生變？涉閃兵遭起訴 吳宗憲53字喊話表態
演藝圈近日爆出多起閃兵事件，檢警今再依違反妨害兵役條例等罪，起訴藝人謝坤達等12人，並就陳柏霖、謝坤達、修杰楷、廖允杰、張書偉5人，建請法院量處2年8月徒刑。其中，坤達昨才傳出要重返《綜藝玩很大》錄影，對此，吳宗憲稍早也回應記者吐露心聲。坤達閃兵風波延燒近一個月，三立電視昨才證實，坤達確定將重返《綜自由時報 ・ 23 小時前
2個月用水6000度！破門驚見「獨居婦變白骨」水還在流 女兒：已半年沒聯絡
「孤獨死」恐怕已成為台灣重要的社會課題之一。台中市北屯區今天（11／13）發生一起獨居婦人孤獨死悲劇，一名82歲曾姓婦人長期獨居，近兩個月用水竟然高達6000度，自來水公司通報里長、警方、社工後破門，驚見婦人已經成為一具嚴重遺體腐爛的白骨。警方通知家屬，婦人女兒製作筆錄時坦言，已經半年沒聯絡母親。太報 ・ 1 天前
台中豐原一家五口命案 李姓團購主涉詐騙不認罪 遭起訴求處重刑
李姓女子經營團購欠債，以「黃金投資」詐騙台中市豐原區王姓一家五口超過新台幣1536萬元，還恐嚇強索金錢，最終導致五人不幸離世。檢方偵辦後，認定李女長期以虛構投資名義行詐，惡性重大，且李女矢口否認犯行，毫無悔意，依詐欺等罪起訴，建請法院處15年以上重刑，盼透過量刑匡正價值觀，避免「引惡、養亂」。王家二女婿今天（14日）表示，「只要她有得到應有的懲罰就好」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
民生社區「百億都更案」大火！ 中工：釐清原因中
中華工程在台北市民生社區的「百億都更案」工地，昨(13)日晚間發生火警！地下三樓放置的建材和鋼瓶等，不明原因起火燃燒，無人傷亡但現場瀰漫疑似有毒臭味，對此中工回應起火原因正在釐清，將配合調查，不過昨(...華視 ・ 1 天前
張綱維涉掏空遠東航空 二審仍判刑合計15年
遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空遠航近36億元，一審判張綱維不得易科罰金部分應執行14年徒刑，得易科罰金部分一年徒刑。台灣高等法院今天維持張綱維14年徒刑，另有一年得易科罰金之刑，可上訴。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
文雅畜牧場出產雞蛋驗出芬普尼 檢調帶回負責人說明
彰化文雅畜牧場雞蛋被驗出農藥殘留芬普尼超標，彰檢9日分案調查，今天上午由檢察官指揮，前往畜牧場及負責人住處等處搜索，採集檢體送驗並查扣相關證物，帶回陳姓負責人及妻子接受調查，全案朝違反食品安全衛生管理法等嫌疑偵辦。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前