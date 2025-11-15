新高雄獅子會攜手20單位捐贈仁武高中深耕計畫 贈15萬助學能量扎根教育現場

▲國際獅子會300E5區新高雄獅子會會長周庭蓂（左）及總監李慶春（中）代表捐贈予仁武高中15萬元助「深耕計畫經費」，由余忠潔校長（右）代表接受。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】仁武高中今（15）日於校內視聽教室舉行「深耕計畫捐贈儀式」，由國際獅子會300E5區新高雄獅子會領軍，結合20個友會與企業團體，共同捐贈深耕計畫經費15萬元，支持學校在清寒助學、急難救助及教育資源補強等面向持續推動。

此次善舉由仁武高中家長會長林正得牽線，新高雄獅子會會長周庭蓂號召多個單位共同響應，包括：第四專區主席鄭素臻獅友、第七分區主席楊金龍獅友、高雄市東區獅子會、高雄市仁愛獅子會、高雄市博愛獅子會、高雄市文化獅子會、高雄市木棉獅子會、高雄市利多獅子會、高雄市PK幸福獅子會、高雄市鎮海獅子會、高雄市新高雄獅子會、高頂實業有限公司、浚森有限公司、華新禾田農業商行、喬治亞國際開發股份有限公司、堂丞股份有限公司、富田動力科技有限公司、歐司盟企業有限公司、高雄市雄獅慢跑協會、超烽實業股份有限公司等，共同為在地教育挹注力量。

周庭蓂會長致詞時表示，能為學校與學生盡一份心力，是獅子會多年來堅持的公益精神。他強調，此次捐贈象徵獅子會對地方、對教育的承諾，不僅為弱勢學生提供實質支持，也期望讓公益精神在仁武與高雄持續發芽、茁壯。

仁武高中校長余忠潔則代表全校師生致謝，指出深耕計畫的核心，不只是補足教育資源，更在於長期塑造公平學習環境、提升課程品質、培養學生的公民素養。她表示，捐贈經費將用於關懷清寒學生、急難救助、教學環境改善及多元學習推動，並承諾以嚴謹透明的方式運用每一筆資源，讓愛心真正轉化為學生成長的力量。

▲林岱樺委員致詞

立法委員林岱樺也到場見證，肯定獅子會長期投入公益。她表示，新高雄獅子會在李慶春總監及邱朝雄副總監支持下，於周庭蓂會長帶領下集結眾人之力，挹注15萬元支持仁武高中深耕教育十分難能可貴。她也肯定余忠潔校長與團隊的努力，讓非山區、非市區的學校也能獲得足以翻轉教育的資源與關懷。

▲校方致贈感謝狀

在眾多團體、企業及貴賓見證下，仁武高中深耕教育的道路再添助力，善意匯聚成為支持學子的強大力量，持續為地方教育帶來正向改變。（圖╱記者王苡蘋攝）