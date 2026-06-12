新鮮人到主管級必看！面試好感度神助攻：8款網推單品＋妝容全攻略，求職一擊必勝！｜揪愛Mei推好物
迎接畢業季、接下來就是求職旺季，無論是正要展開職涯的社會新鮮人，還是要勇闖主管職，除了靠履歷和口才，內行人都知道＂好感度＂才是最強面試秘器！「揪愛Mei」不藏私分享＂第一眼勝出術＂，只要多花一點心思，透過穿搭＋妝容來加乘好印象，從頭到腳散發出「我準備好了」的氣場，走進面試室的那一刻，就已經先贏一半！
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★社會新鮮人：清新乾淨感就是必勝王牌★
新鮮人(女生)妝容與穿搭指南：自然裸妝＋淺色西裝＋西裝褲
女生新鮮人妝容以自然裸妝風格最討喜，不要有過多的色彩，以展現好氣色為主，「揪愛Mei」分享面試妝組合，包含：輕透底妝、明亮大地色眉眼妝、百搭不挑膚色的豆沙色唇膏就是神隊友。穿搭可以選擇淺色系西裝外套（灰米、奶茶色），搭配俐落襯衫與直筒修身西裝褲，不只顯高還有精神，立刻加10分！
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UNIQLO:C春夏聯名西裝外套原價NT$2,990，特價只要NT$990！其具表面紋理的材質展現洗鍊質感，內含肩墊打造正裝般的俐落線條，擺脫稚氣、穿出自信氣場。貼心內胸口袋能收納面試小物，更能輕鬆切換正式或休閒穿搭。網友評價更是激推：「設計師剪裁穿上身超驚豔」、「沒想過千元能買到大牌英倫感」，「揪愛Mei」大推新鮮人都要買，絕對是小資新鮮人的「夏季面試通勤神器 」！
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新鮮人求職必勝單品推薦：修身西裝褲👉點此購買
想要站出來就有好印象？這條OB嚴選神褲一定要有，無論是面試、上班、約會都能優雅加分！梨形身材的「揪愛Mei」最愛它俐落修身剪裁，一秒拉長下半身比例，完美複製逆天長腿模板，就是傳說中一件穿出細長腿的職場法寶。
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新鮮人(男生)穿搭指南：西裝外套＋淺色襯衫＋樂福鞋
男生新鮮人要提升好感度，「揪愛Mei」分享關鍵就是乾淨、合身、有精神感的穿搭。合身但不緊身的西裝外套、西裝褲或修身款卡其褲都OK，內搭簡單俐落襯衫～再搭配乾淨有質感的小白鞋或素面樂福鞋，青春中帶穩重，公事包則建議選擇簡約托特包或皮革斜背包。
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新鮮人面試想留下好印象，穿上UNIQLOxJWA聯名Miracle Air西裝外套就對了！這款創新西裝結合學院風元素，採用東麗共同開發素材，具備輕量、彈性與快乾機能，活動自在不悶熱。前方與袖口金屬釦皆刻有JW ANDERSON Logo，低調彰顯洗鍊質感。能輕鬆切換正式或休閒穿搭，網友激推：「金屬釦質感超爆表！」、「夏天穿跑面試超清爽！」是「揪愛Mei」大推的新鮮人「夏季通勤面試神器」，讓你初入職場也好有型！
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新鮮人求職必勝單品推薦：質感樂福鞋👉點此購買
「揪愛Mei」超勸敗這雙SEBAGO Classic Dan Leather Penny Loafers。這款來自1946年的經典美國品牌，特別以蠟皮打造、質感滿分。精緻的手工縫製皮革，自帶洗鍊的微光澤，低調中帶點學院風，真的超百搭～不僅能擺脫傳統綁帶皮鞋的死板，不論搭配正式西裝褲或俐落九分褲，都能展現注重細節的品味。因此雖然價格略高、卻很適合社會新鮮人投資入手！
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★轉職或主管職位：質感&專業感是關鍵★
主管級女子妝容與穿搭指南：精緻立體妝容＋西裝裙套裝＋簡約中性包
想要勇闖主管職的(妳)、需要幹練感與提升氣勢，「揪愛Mei」建議妝容可以稍微進階，加入修容打亮技巧讓妝感精緻立體、搭配穩重又顯好氣色的玫瑰豆沙色唇彩，展現專業度又不會過份嚴肅。穿搭則以西裝套裝為王，「揪愛Mei」推薦"凸顯腰身剪裁"或"裙裝西裝組"，不會太強勢也不會太甜美，搭配一顆簡約中性包款，完美平衡氣場與親和力！
主管職必勝單品推薦：鉛筆裙裝👉點此購買
主管級女力穿搭也能優雅不費力！Calvin Klein Jeans 牛仔鉛筆裙裝，以絲滑的純粘膠纖維製造、呈現迷人的垂墜感，質感細膩、氣勢滿分。隱藏式鉤扣和後背開衩，點綴裙裝的簡潔修身廓形，鉛筆裙剪裁完美勾勒中腰曲線，顯瘦又超有氣場。高百搭性能輕鬆搭配正式或休閒穿搭，在辦公室穩重幹練、出席會議一樣時尚在線，「揪愛Mei」激推女主管們務必收編～
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主管職必勝單品推薦：劍橋包👉點此購買
百搭劍橋包整體質感滿滿又不浮誇，不管通勤還是開會都超時髦有態度！滑順皮革手感滿分又有型，「揪愛Mei」最愛它小小一顆卻有大容量，好收納＋多層分隔，筆記本、悠遊卡都能乖乖有位。可調式肩帶設計，不論手提、斜背都超順手。
主管級男子搭配指南：立體襯衫＋高質感西裝外套＋牛津鞋
想挑戰主管職的(你)，必須兼顧專業氣場、時尚品味與舒適實穿～「揪愛Mei」建議拋棄無聊的白襯衫，換上立體剪裁襯衫，搭配高質感的深色西裝外套，雙排扣或單排兩扣設計，俐落不失格調。鞋子建議選用皮革牛津鞋或樂福鞋，低調又不失品味。
主管職必勝單品推薦：淺色襯衫👉點此購買
夏天必備亞麻材質襯衫，穿起來透氣又不悶熱，「揪愛Mei」大推這件「Paul Pat」亞麻條紋襯衫必收，不只是Hartford 的經典款， 採用夏天必備的頂級亞麻材質，穿起來透氣又不悶熱。修身剪裁質感滿分，完美展現決策者的洗鍊與沉穩，是衣櫃裡最值得投資的經典實力派。其經典條紋不論在辦公室彰顯穩重幹練，或週末咖啡廳優雅風格都能自在切換 。
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主管職必勝單品推薦：雙排扣西裝外套👉點此購買
這款H&M標準剪裁雙排扣外套，簡直是職場上的「質感 MVP」！「揪愛Mei」激愛它的雙排扣設計&修身剪裁，採用柔軟平織布料搭配舒適經典線條，兼具挺拔氣勢。收納與版型細節更是拉滿，配有尖翻領、單胸袋、翻蓋式前袋和三個嵌線暗袋，結合背面雙衩與精緻內裡，每個角度都在偷偷加分，無論是求職、升職，還是約會都完美駕馭。
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