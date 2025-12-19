新鮮人勇於嘗試 3成6已跳槽

1111人力銀行指出，在「高選擇權」的勞方市場，驅動新鮮人更勇於嘗試，高達36.6％已轉換下一份工作。圖為校園企業徵才博覽會。（本報資料照片）

今年6月畢業季已過了快半年，1111人力銀行19日公布新鮮人就業追蹤調查顯示，雖有40.2％仍任職第一份工作不曾異動，不過，仍有高達36.6％社會新鮮人已轉換下一份工作，其中，更有11.4％連換兩次工作；當進一步追問離職與換工作原因，最高比例是趁年輕多方嘗試、占比68.7％，不滿意薪資以62.5％緊追在後，與56.2％工作沒有成就感共列新鮮人離職的三大主因。

企業缺工潮下，1111人力銀行發言人莊雨潔表示，為徵求足夠人才，企業多提早進入校園布局，也大幅縮短招募流程，今年四分之一的新鮮人在畢業前已被預約，畢業後1個月就業率更超過5成，顯示整體就業環境對新鮮人相對友善，在「高選擇權」的勞方市場，驅動新鮮人更勇於嘗試換工作，甚至連換兩次，凸顯新鮮人「找到工作」不等於「找到適合的工作」。

大專、大學或研究所畢業生集中的20至24歲年齡區間，根據主計總處最新統計顯示，這是失業率最高的年齡層，10月失業率達11.81％，遠高於整體失業率的3.36％；人資專家楊宗斌分析，這個年齡層的新鮮人還在摸索職場方向，當新鮮人發現工作環境落差大，又沒有家庭經濟壓力、人際包袱時，經常還沒到試用期就主動離職了。

對企業主來說，楊宗斌觀察，新鮮人非即戰力，加上學用落差的普遍現象，對想離職的新鮮人，企業主通常不會極力留人；不過，經過職場摸索期後，25至29歲年齡層的失業率呈急速下降，10月該族群的失業率降至5.78％。

不可否認，勞資雙方對薪資認知，仍是新鮮人離職主因之一，1111人力銀行統計顯示，今年畢業新鮮人平均起薪3萬3010元，相較去年的3萬1650元，薪資明顯成長1360元、4.3％，但與新鮮人期望3萬9677元薪資，仍有一段明顯差距。