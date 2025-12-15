新鮮人就業半年想離職問「不請客會不會不好？」 網友答案一面倒

有位女性網友指自己在新公司工作大概半年，好奇詢問「這樣離職不請客會不會不好？」（示意圖，取自pexels）

俗話說「天下沒有不散的筵席」，職場上總是會有人來來去去，近日有位女性網友在網路論壇po文，提到自己到新公司工作大概半年，好奇詢問「這樣離職不請客會不會不好？」該篇po文曝光後，網友們的答案幾乎一面倒。

有位女性網友近日在網路「Dcard」論壇po文，提到自己到新公司工作大約半年左右，由於部門流動率很高，同期的幾乎都走光了。她因為最近有打算離職想法好奇詢問，「因為只待了半年，這樣大家離職會請客嗎？」

原po補充說道，現在的工作有涉及跨部門，如果要請客的話，可能要15杯左右。原po坦言，平常老闆也沒什麼在請客，自己在職期間也請過幾次飲料，「這樣離職不請客會不會不好？」

該篇po文曝光後，網友們留言幾乎一面倒，「不會，才半年應該交情也不深」「離職幹嘛請客？升職才要吧」「都離職為什麼還要請？ 你有錢人嗎？」「完全不用糾結這種事，以後也遇不到，把錢丟水溝幹嘛呢」「我離職的時候都是別人請我耶 真心不懂為什麼離職的人要請大家？」

