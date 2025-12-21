新鮮人為何存不了錢？3大真實案例揭密 專家教你擺脫「月光族」！

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

年輕人初入職場薪水不高，日常開銷卻很大，月底總是錢包見底？本篇將透過3個真實案例，邀請專家從心理與實務面出發，一次破解社會新鮮人的理財痛點！

李昇益（Mars）小檔案

錢管家數位科技CEO

『存錢沒有「目的」如同旅行沒有「目的地」，也許有人說「浪人旅行是一種浪漫」，那是因為浪人旅行本身就是一種目的，沒有目的的浪人其實是流浪漢。』

王姵文（黑媽）小檔案

AFP理財規劃顧問

「趁年輕，想做的事不要錯過，持續思考如何提升能力，達到想過的生活。」

根據yes123求職網今（2025）年的「職場菜鳥待業痛苦與上工開心指數調查」，社會新鮮人實領月薪平均落在31,768元，76.4%的受訪者透露目前每個月仍然存不到錢，接近月底就呈現吃土狀態，淪為「月光族」、「零存族」。

由此可見，許多Z世代社會新鮮人薪水有限但開銷龐大，想存錢卻總是力不從心。因此，本篇蒐集了3個真實案例，呈現年輕人在理財路上最常遇到的瓶頸，並邀請理財專家王姵文（黑媽）及李昇益（Mars）剖析問題根源，從實務與心理層面提供具體、可執行又不失彈性的改善建議，幫助新鮮人找到「存錢有方向、理財有動力」的生活節奏。

案例1：薪水總是不夠花 存不到錢好無力

小明27歲，大學文科畢業，離鄉背井到台北工作3年，月薪5萬元。但光房租就1.5萬元、三餐外食1.5萬元、孝親費1萬元，還要負擔保險、水電、電信等開銷，儘管幾乎沒有什麼休閒娛樂，每月最多還是只能存5千元，更別說要準備緊急預備金及退休金了。

小明感到人生很無力，想回南部工作，但打開求職網站，南部職缺的薪水更低，令他更不滿意。他曾在網路上發文求助，引發兩派網友爭論—有人認為他吃住過於奢侈，應該學會節流；有人覺得他的生活花費很合理，不該為了省錢而犧牲生活品質。小明的苦惱還是沒得到解答。

專家建議

對此案例，王姵文表示，以小明的條件，月薪達5萬元已屬不錯的水準，應該要肯定自己的能力。而理財離不開「開源」與「節流」，若想擺脫月光困境，可從以下4面向著手。

1. 時間分配比金錢分配重要：30歲以前是還能靠履歷爭取優質工作的階段，當前應專注時間分配，而非金錢分配，因時間分配才是影響未來開源能力的關鍵。除了上班與睡眠的16小時，剩下的8小時應妥善利用，一部分用於自我進修與拓展人脈，一部分則用來發展兼職、副業。

2. 善用九宮格理財法微調開銷：將生活中主要的支出項目，如食、衣、住、行、育、樂放入九宮格，剩餘的3格則放入任何想調整的項目，如債務、稅務、保險。觀察各項花費的「管道」、「頻率」、「額度」，找出可以微調之處，例如原本每天喝1杯星巴克，改成喝超商咖啡，或改成一週喝3次、從大杯改中杯，如此便能擠出儲蓄額度 。

3. 將存錢大目標分拆成小目標：若想把每月儲蓄從5千元提升至8千元，即每月多存3千元，等於每天要多留1百元。只要願意每天多兼職1個小時，或稍微調整生活開銷的管道、頻率與額度便能達成。小目標的可行性更高，更能建立成就感與維持動力。

4. 孝親費量力而為即可：理財應以能兼顧家人又不壓垮自己為原則。若父母目前仍在工作並具備經濟能力，而孝親費已超過自己負擔能力，則應與父母協商調整金額，不要獨力承擔， 以免引發債務問題。

案例2：理財方法百百種 卻找不到合適的

小芬25歲，在台北工作，月薪4萬元。嘗試過網路上的多種理財法，如365存錢法、631分配法等，卻都難以長期執行。最終她選定六罐子理財法，理想狀況如下所示：

● 財務自由帳戶（10%）：4,000元

● 教育學習帳戶（10%）：4,000元

● 長期儲蓄帳戶（10%）：4,000元

● 休閒娛樂帳戶（10%）：4,000元

● 生活開銷帳戶（55%）：22,000元

● 贈與貢獻帳戶（5%）：2,000元

現實卻不如預期。小芬實際生活開銷約3萬元、孝親費4千元，即使挪用教育學習帳戶的預算仍不敷使用。且因不熟悉投資而不敢開始，財務自由帳戶主要是投入定存或20年期的儲蓄險。她覺得存錢速度緩慢、理財壓力好大。

專家建議

李昇益指出，理財沒有絕對公式，找到適合自己的節奏才是關鍵，並提供以下4項建議。

1. 釐清存錢的目的：20年期儲蓄險，以利率3%來算，20年後累積129萬，真的能達到財務自由嗎？問題不在於存錢的結果而是「目的」，存錢之前先思考是為了解決什麼問題，否則只會做出錯誤的財務決策。現階段會覺得存不夠、存太慢，是因為不知道存錢要做什麼，應該先設立財務目標，如買手機、買車、退休等，才能更有方向感與成就感。

2. 不要被方法綁架：制度是給公司用的，不是給人用的；公司不像人會老會死，沒有人喜歡被限制，限制使人感到痛苦。當一套方法讓人覺得綁手綁腳，自己都遵守不了的時候，那就該突破枷鎖，免於陷入惡性循環。

3. 先存再花無焦慮：成功存錢的關鍵在順序—不是「賺、花、存」，而是「賺、存、花」。建議設定領薪日當天自動轉帳，將固定金額轉成難以動用的形式，如定存或定期定額投資帳戶，剩下的部分才可隨意支配，讓自己進階為「高級月光族」。

4. 緊急預備金存好就該開始投資：緊急預備金以3～6個月生活費為原則，剩餘金額就可拿去投資。只要風險是自己能承受的，投資標的沒有孰好孰壞之分。投資要能穩定獲利，必須做到3件事：長期持有、多進少出、適度分散。

案例3：記帳總半途而廢 就算記了也沒用

小雅初入職場，想要開始理財，於是下載手機記帳 App，但總撐不過幾個月。起初她非常認真，每筆消費項目都逐一輸入，但隨著工作忙碌，加上拖延症作祟，她總想著過幾天再一併記錄就好，結果等真正要補帳時，早已忘記當初買了什麼、花了多少錢，於是便得過且過、不了了之。

即使有時記帳，她也會因這個月消費高於預期而選擇無視，安慰自己這個月難得有偶像演唱會、要繳保險年費，下個月不會再發生了。但下個月依然有新的「不得不花」項目冒出來。

久而久之，小雅開始質疑：「記帳到底有什麼意義？對生活也沒有任何改善，每次想到要記帳就很痛苦，工作那麼辛苦，偶爾享樂不行嗎？」

專家建議

王姵文指出，民眾通常因意識到須調整消費而開始記帳，於是初期會特別克制消費，而有些消費如演唱會、保險費並不是每個月都會發生，導致短期記帳的數字容易失真。

記帳須長期持續才具價值，只是能做到的人實屬少數。若無法長期記帳，建議善用現有工具，如發票載具、信用卡帳單或購物平台的消費紀錄。分析3個月以上的消費習慣，觀察期間固定與非固定支出的頻率、額度，進而轉化成可持續的年度或季度預算概念，例如每年演唱會預算就是8千元，以框架管理取代繁瑣記錄。至於具體如何調整，可使用前述的「九宮格理財法」。

李昇益則不鼓勵記帳，理由是記帳對於理財就是一大障礙，理財的目的不是要限制自己，而是要讓自己自由。

與其因記帳感到痛苦而放棄， 導致最終回到舊的消費模式， 不如先確立存錢目標，將該存的錢存起來，其餘想怎麼花就怎麼花。不過，他不反對先花2～3週記帳抓漏，藉此了解是否在吃飯、唱歌等項目花費太多。重要的是，抓出問題後，消費習慣必須隨之調整。

