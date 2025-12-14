新鮮人一年就撞牆！「養老型公司」安逸卻無成長 網勸：待的舒服你腳就麻了

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

一名社會新鮮人近日在網路發文，透露自己第一份工作即將滿一年，卻因所在公司規模較小、資源有限，導致專業成長受限、不常使用技能會生疏，長期被臨時任務與雜事打斷，使他對未來發展感到迷惘，網友則回應「一兩年能走就走，不然要是待的舒服你腳就麻了」。

一名社會新鮮人透露自己第一份工作即將滿一年，卻因所在公司規模較小、資源有限，導致專業成長受限，長期被臨時任務與雜事打斷，使他對未來發展感到迷惘。（示意圖／unsplash）

一名新鮮人在Dcard以「新鮮人第一份工作在中小企業適合待多久？」為標題發文表示，目前任職於一家規模不大的公司，雖然台灣總部人力有限，但在海外仍設有據點，職位為助理工程師，月薪約三萬多元，他指出，公司整體工作氛圍輕鬆，缺乏加班文化，請假相對容易，案子節奏偏慢，可說是「較偏養老型」的組織。

廣告 廣告

但他透露，部門組成非常精簡，除長期在海外、僅以電子郵件遠距指示的老闆外，其餘成員任職時間皆未滿兩年，小主管雖具備能力，但仍有部分領域不熟；前輩能扛，但時常被調往其他部門支援，使許多專業工作落到他身上，只能「邊做邊查」自我摸索。

在此情況下，專業技能的使用間隔過長，加上學習常被緊急任務切斷，使他難以累積成體系的深度能力，近期部門更接下前人毫無紀錄的新技術領域，主管希望由他研究接手，讓他感到機會與壓力並存。

薪資方面，主管以「案子少」為由給予較低起薪，但在實際工作中，雜務與額外責任卻逐漸增加，觀察部門內較資深的同事，他也發現即便待得更久，薪資漲幅並不如預期，使他對職涯與未來薪水感到不安。

伴隨即將滿一年的時間點，他開始思考是否應在此階段轉職，他提出三大疑惑：第一，在中小企業任職，是否至少應撐滿一定時間較為理想；第二，是否應待滿1.5至2年累積經驗後再行跳槽；第三，在目前缺乏指導、資源有限的情況下，繼續留任是否有助於能力深化，希望網友幫忙解答。

這篇求助貼文引發不少上班族回應，部分網友「一直找機會偷學，覺得沒東西能學就跳了，我都會找學長聊天刺探一下公司的未來性，當然要看你是否擅長社交，也要看是否有積蓄供你待業，最好是先面試拿到offer再跳」、「可以去外界先試探一下自己行情，因為是新鮮人所以前期職涯要多探索，當你年紀越大別的公司期望越大，但如果你的技能都不完善，會變成30歲還領著出社會的錢」、「一兩年能走就走，不然要是待的舒服你腳就麻了」。

友人也分享相似經驗鼓勵，「我的狀況跟你差不多但是我自己學的偏快大概半年我就準備跳槽了，基本上就是我已經做到感覺到無聊，沒新東西學了，而且客戶方來挖角我，我就知道差不多可以離開去看看其他的環境跟自己的價值！給你當作參考，加油」。

更多FTNN新聞網報導

換工作像翻書？27歲想找穩定技術職 人資：未滿一年很難過關

整間公司剩我在撐！新人怕離職「賣場直接沒人」：我能走嗎？

下班只剩睡覺的命？她有收入卻無餘力生活 貼文掀上班族大共鳴

