新鮮台灣鯛搭配泰式酸甜調味 擄獲大小朋友的胃

台灣鯛是高品質吳郭魚，是台灣常見的食用魚，漁業署表示，台灣鯛富含蛋白質及維生素B12，且脂肪含量低，是增肌減脂，與進行飲食控制時的好幫手；魚肉纖維短好消化的特性，更是超適合正在發育的小朋友，與牙口不好的銀髮族。漁業署也特別推薦「泰式台灣鯛」食譜，其酸甜風味非常深受大小朋友的喜愛。

「泰式台灣鯛」所需食材包含台灣鯛魚片2片、薑3片、蔥1根、蒜5顆、辣椒1根、香菜少量、檸檬半顆、洋蔥半顆、檸檬園之4大匙。調味料則需要魚露4大匙、水少許、泰式香料(南薑、香茅、檸檬葉、花椒)3匙、米酒少許。

首先，蔥切絲、蔥切段、蒜切末、辣椒切末、香菜切末、檸檬切片、洋蔥切絲備用；再將蒜末、辣椒末、香菜末、魚露、檸檬汁、泰式香料及水許放入碗中拌勻作為備用調味料。

接著把台灣鯛魚片斜刀切成8片，洋蔥絲鋪底，擺上魚片，放上蔥段及薑絲，淋上少許米酒；起鍋放入水，水滾後放入魚片、蔥段及薑絲，大火蒸8分鐘，第1次起鍋，取出蔥段、薑絲，淋上備用調味料，回蒸1分鐘；最後，取出蒸好的台灣鯛，擺上檸檬片和香菜裝飾，美味的泰式台灣鯛就完成了。

