新鮮未開封的洋芋片不致孳生蟎類，影片疑為受潮變質樣本
網傳影片「洋芋片有蟲」？
蟎類多出現在受潮變質食品中，不會在新鮮未開封的洋芋片上孳生。
發佈：2026-01-23
更新：2026-01-23
報告編號：3992
查核記者：曾慧雯
責任編輯：陳培煌
近期網路流傳數支「洋芋片有蟲」的顯微鏡觀察影片；經查證，網傳影片裡的蟎類多出現在受潮變質甚至已有黴菌的食物環境中，新鮮未開封的洋芋片不致有高密度的活體蟎，網傳影片在拍攝過程中應有樣品替換、交叉污染或剪接拼湊的可能。
一、蟎類研究與鑑定專家表示，網傳影片裡出現的蟲，外觀符合「儲藏蟎／腐食性蟎」，並非寄生蟲。這類蟎的出現多與高濕度、長期存放有關，常見於受潮或變質的穀物、零食樣品，若是新鮮、未開封且保存良好的洋芋片，則不易出現影片中的高密度活體蟎。
二、蟎類專家與生物顯微鏡學者均表示，網傳影片未交代取樣與拍攝過程，無法排除樣品替換、交叉污染或剪輯拼湊的可能，民眾若看到此類顯微鏡影片，應詳加判斷其真實性，不一定都是真的。
三、查核中心過去多次破解類似的顯微鏡蟲蟲影片，通常都是移花接木、造假或錯誤解讀情形。
網傳影片以孳生蟎類的變質洋芋片個案來暗示所有洋芋片都有蟲，易引發民眾恐慌，因此，為「錯誤」訊息。
背景
近期社群平台陸續出現多支「洋芋片有蟲」的影片，內容均十分相似，都是利用顯微鏡觀察洋芋片的表面，發現有密密麻麻的白色、半透明小蟲在上面爬行。
查核
查核點：網傳影片是真實情況嗎？
新鮮未開封洋芋片不致出現蟎類，影片中疑為受潮變質樣本
（一）查核中心協請專長蟎類研究與鑑定的財團法人台灣香蕉研究所技術服務組主任廖治榮檢視網傳影片。
廖治榮表示，影片中看到大量、快速爬行、體型極小（常見為白色或半透明）的個體，較符合「儲藏蟎／腐食性蟎」（Acaridae 等，民間常稱麵粉蟎、腐食酪蟎一類）的外觀與情境，並非寄生蟲。這類蟎的出現，多與「高濕度、時間」相關，居家環境若有受潮的穀物、麵粉、飼料、乾貨、零食碎屑等，就有可能孳生蟎類，因此，若取樣本身已受潮或放置一段時間，就可能觀察到較多蟎類個體。
廖治榮說明，蟎類通常不會在洋芋片新鮮密封的狀態下出現，而是保存環境讓水分回潮，或先有黴菌、碎屑堆積，蟎才可能大量取食並繁殖。也就是說，「剛開封、乾燥酥脆」的洋芋片出現「非常大量」的活體蟎並不常見，像網傳影片裡這樣密度極高的活體蟎，通常更像是樣品已受潮變質或長時間開封暴露的情況。
廖治榮表示，在上述條件允許下，「某一片已變質、受潮的洋芋片上真的有儲藏蟎」確實是有可能發生的，但如果影片以「所有洋芋片都會這樣」來引導，則是以個案來誤導為普遍狀況。
他指出，這類「顯微鏡下觀察到食物有蟲」的影片，常見疑點包括未交代樣品是否為未開封即取樣、是否為同一包剛開封立即取樣、取樣與上鏡是否連續拍攝（如中間是否可能替換樣品）、顯微鏡載玻片或器材是否曾接觸其他含蟎樣品而造成交叉污染等。若蟎類密度極高，尤其需要排除「樣品來源」與「交叉污染／剪接」的可能。
廖治榮表示，這類影片常用「顯微鏡下很可怕」作為噱頭，讓觀眾誤以為日常食物普遍存在嚴重污染；但多數情況其實是取自「已受潮、已放置一段時間、或刻意創造條件」的樣品，再用剪接或缺乏脈絡的方式呈現，容易造成不必要的恐慌。
他強調，以儲藏蟎、腐食性蟎的生態來看，只要在正常生產與密封包裝、且保存良好的前提下（例如避免受潮、開封後盡快食用、密封保存於乾燥環境），一般不至於在零食上出現網傳影片那種高密度活體蟎的狀況。
（二）查核中心諮詢生物顯微鏡學者。顯微鏡專家表示，顯微鏡確實可觀察到食物表面的蟲體，網傳影片的情況比較像是拿已變質長蟲的食物來觀察，但容易誤導民眾以為洋芋片上都有蟲。
顯微鏡專家也提醒，這類影片通常經過剪輯、拼湊，民眾若看到此類顯微鏡影片，應詳加判斷其真實性，不一定都是真的。
顯微鏡蟲蟲影片多為造假或誤讀，引發不必要恐慌
查核中心過去曾破解過「巧克力有蟲蟲危機」、「有大蟲躲在草莓果實」、「皮蛋裡有寄生蟲」等多支顯微鏡觀察影片，這些影片有的是移花接木，有的是把國外才有的蟲誤解為台灣現況，也有的根本連顯微鏡種類都使用錯誤，根本不可觀察到影片裡的影像，但這些影片都一度造成民眾恐慌。
