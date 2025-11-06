新鮮豬肉回歸！竹縣850頭活豬7日拍賣 防疫全面到位
非洲豬瘟中央災害應變中心宣布活豬6日中午恢復運送、7日零時起拍賣，新竹肉品市場於管制期間持續清潔、消毒，環境檢測均為陰性，7日將正式拍賣850頭豬，以供應市場需求。由於廚餘養豬尚未恢復解禁，新竹縣府持續呼籲廚餘減量，落實「瀝乾、裝袋、隨一般垃圾丟棄」等步驟處理廚餘。
新竹縣動物保護防疫所指出，經3輪疫調及監測，竹縣豬隻均未發現異常斃死情形，呼籲養豬業者，廚餘使用開放前不得以廚餘餵飼，並應每日自主健康檢查，若發現異常應立即通報，以維護市場恢復拍賣後的防疫穩定。
動保所也提醒，民眾購買及食用肉品時，應選擇合法通路來源，並充分加熱烹調，共同維護食安與防疫成果。動保所將持續督導新竹縣各單位及業者落實各項防疫措施，確保整體防疫安全。
新竹肉品市場指出，在疫情發生後，肉品市場隨即調查，確認並無豬隻來自染疫畜牧場，並配合應變中心及防檢署的要求與規定，每日均在繫留場、屠宰場及拍賣館等場內重要區域，落實清潔、消毒作業，防檢署並於10月25日至新竹肉品市場檢測，均為陰性。
目前新竹肉品市場調配的豬源，均以預排機制事先排定供應商上市，供應頭數在提報中央實施總量管制後透過共同運銷體系秩序出豬。新竹肉品市場7日預供頭數為850頭、8日為400頭，以因應市場及民眾需求，期望達到供銷均衡、價格穩定的目標。
環保局指出，請民眾落實源頭減量原則，秉持「吃多少、煮多少」，並將產生的廚餘充分瀝乾，裝袋與一般垃圾一併丟棄，以維護環境衛生，並配合現行禁止廚餘養豬期間的廢棄物處理規範。
