新鹽埕商圈迎新春 祈福彩繪燈籠親子同樂

為迎接農曆新年到來，新鹽埕商圈以溫暖人情與創意活動迎接馬年，高雄市新鹽埕商圈繁榮協會特別舉辦「二○二六高雄過好年-彩繪新鹽埕 熱鬧過馬年」系列活動，將於今年二月一日下午在捷運鹽埕埔站二號出口前廣場熱鬧登場，邀請親子家庭與民眾走進新鹽埕商圈，感受濃濃年味與在地活力。

新鹽埕商圈今(一)日說明，該活動以「祈福彩繪燈籠」為主題，透過親子共繪燈籠的方式，讓孩子與家長一同動手創作，畫下對新年的祝福與期望，也象徵點亮商圈、照亮新一年的幸福與希望。活動現場並發送市長小紅包，增添過年喜氣。

凡完成彩繪燈籠活動者，還可以獲得摸彩券一張，參加現場抽獎，獎項內容相當豐富，包括深睡眠床包組、董師傅手工麻糬等，讓民眾在創作之餘，也能帶回滿滿驚喜。

新鹽埕商圈長期推廣消費使用行動支付，也同步推出「刷支付抽福袋」消費活動，自今(一)至卅一日止，民眾只要於商圈合作店家使用iPASS MONEY行動支付消費，不限金額即可兌換摸彩券一張，參加好運摸彩，獎項有住宿券、時尚女錶、電影票、商品券福袋、高捷神秘小禮包、不鏽鋼保溫瓶及電風扇等多項好禮，並將於二月一日彩繪活動現場抽出，透過行動支付與消費抽獎機制，鼓勵民眾多走進商圈、多停留、多消費，帶動整體商機與人潮。

新鹽埕商圈繁榮協會強調，希望透過結合節慶、親子體驗與消費互動的方式，讓更多民眾重新走進鹽埕、認識鹽埕、愛上鹽埕，在過年期間感受不一樣的老城新魅力，也為在地店家注入新春活力。