新鹽埕商圈「祈福彩繪燈籠」親子同樂 抽獎好禮帶回家

農曆新年將近，想和孩子度過一個充滿色彩與驚喜的年節下午？高雄市新鹽埕商圈繁榮協會將於二月一日下午二時三十分至四時三十分 在高雄捷運鹽埕埔站二號出口前廣場，舉辦「二○二六高雄過好年-祈福彩繪燈籠活動」，邀請親子一起動手彩繪燈籠，用創意點亮新年的幸福與希望，當天現場並且有市長小紅包可領取喔。(見圖)

主辦單位今(廿八)日說明，今年活動特別邀請朱青畫室莊若芷老師擔任彩繪指導，手把手教孩子與家長使用壓克力顏料創作專屬燈籠；五彩燈籠在手，笑聲滿場，不僅留下親子共度的溫馨時光，更能用色彩描繪對新年的美好祝福。完成彩繪的參加者即可獲得摸彩券，現場抽出深睡眠床包組、董師傅手工麻糬（元寶三入）等豐富獎品，每位參加者還有排隊領市長小紅包前一百名，都可以獲得Landy’s100%精品椰子水，每一口清爽甘甜、香氣濃郁，將陽光與自然的純淨滋味帶回家，享受清爽幸福。

想體驗更多活動以外的小彩蛋嗎？建議活動後可以漫步鹽埕老街巷弄，品嚐在地小吃、探訪特色店家，來場鹽埕小旅行；此外，該商圈是高雄市推廣行動支付的示範指標商圈，長年普及率達7O%以上，活動期間使用行動支付消費滿額即可兌換摸彩券，抽出住宿券、電影票兌換券、商品券福袋、高捷神秘小禮包等多項好禮，讓春節走春充滿驚喜與趣味。詳情及合作店家資訊，請參閱高雄市新鹽埕商圈繁榮協會官方臉書。

高雄市新鹽埕商圈繁榮協會表示，該活動結合親子互動、手作創作、抽獎樂趣、地方文化探索，透過點亮燈籠象徵幸福與希望、領取市長小紅包增添喜氣，讓每一位走進鹽埕的人都留下獨一無二的新春回憶；另提醒參加民眾攜帶身份證件報到，報到時間為當日下午二時二十至三十分，逾時將由候補名額遞補。若因事無法參加，請提前電話或訊息通知取消（○七-五三二二二六九，週一至週五下午一時至晚間七時）。

高雄市新鹽埕商圈繁榮協會誠摯邀請大家二月一日到場親手彩繪新年祝福燈籠，活動後也建議安排逛街、吃美食、探訪老街文化。歡迎帶著親友家人，走進新鹽埕商圈，體驗一場充滿色彩、驚喜與幸福感的馬年新春小旅行，用雙手點亮新年，也為全家留下精采回憶！