新黨丟衛生紙抗議！王世堅嗆：我擺好擂台

▲新黨下午赴民進黨中央丟擲衛生紙抗議。（圖／記者陳佩君攝，2025.12.04）

[NOWnews今日新聞] 民進黨秘書長徐國勇日前以「軍購是衛生紙」形容國家安全，引發討論，新黨今（3）日下午赴民進黨中央抗議，怒嗆徐國勇「把台灣的軍購、把人民的尊嚴，全當成你的衛生紙」，也批評受訪的民進黨立委王世堅「你爸是共諜」。對此，王世堅下午受訪時回嗆說，「我隨時擺好擂台，找個地方，生死狀簽一簽，在那邊亂吆喝，我不吃他這一套」。

新黨青年軍由副秘書長游智彬下午前往民進黨中央黨部，怒嗆徐國勇「把台灣的軍購、把人民的尊嚴，全當成你的衛生紙」；他們更當場丟衛生紙，諷刺「既然你們執政這麼會拉肚子，這些衛生紙送你們擦屁股用，擦乾淨再出來講國防」。

對於新黨在旁嗆聲，王世堅受訪時表示，國家沒有那麼多餘裕，去討論一些不重要的事，徐國勇一定是信手拈來舉例，抗議的人很莫名其妙，要為國家國防、增加國家的安全，有什麼不對呢？「新黨你那麼愛跟中國統一，不是不行，那你就回中國去住嘛！沒有人反對你們啊！」

王世堅提到，會起這麼大的爭執，是因身在台灣，吃台灣米、喝台灣水，卻在這吆喝說台灣要去跟中國統一，這樣子的人，全民當然會唾棄。

王世堅說，他很唾棄新黨，他們隨時都可以回中國，為什麼在這邊幫中共幫腔呢？台灣這3、40年來，可曾說要去反攻大陸？武統中國？「沒有嘛！不是嗎？」

王世堅批評，他們去當中共的馬前卒，來威嚇台灣人民，他覺得這是非常可惡，「我不多批評他們，夠膽放馬過來，我人在這邊，他在那邊吆喝什麼意思？我隨時擺好擂台，找個地方，生死狀簽一簽，在那邊亂吆喝，我不吃他這一套」。

▲王世堅受訪時回嗆新黨。（圖／記者陳佩君攝，2025.12.04）

