新黨到綠營丟衛生紙鬧場 王世堅怒斥：擺好擂台、生死狀簽一簽「夠膽放馬過來」

新黨丟衛生紙鬧場。楊亞璇攝



總統賴清德宣布投入1.25兆國防特別預算，民進黨秘書長徐國勇昨稱「總不能上完廁所才去買衛生紙」，新黨副秘書長游智彬今（12/3）赴民進黨中央黨部樓下丟衛生紙抗議。民進黨立委王世堅受訪時也遭干擾，他批評，當中共的馬前卒，來威赫台灣人民，非常可惡，「夠膽他放馬過來，我隨時擺好擂台，找個地方，生死狀簽一簽」。

王世堅表示，國家沒有那麼多餘裕時間去討論一些根本不是重要的事情，徐國勇一定是信手拈來舉一個例子，抗議的人真的是很莫名其妙，要為國家的國防，增加國家的安全、防衛韌性，去做準備，這有什麼不對呢？

廣告 廣告

王世堅說，新黨那麼愛跟中國統一，這不是不行，台灣是一個自由的國家，「你愛跟中國好、跟中國統一，那你就回中國去做嘛，沒有人反對你們啊！」之所以會起這麼大的爭執，就是他們現在身在台灣，吃台灣米、喝台灣水，然後在這邊吆喝說台灣要去跟中國統一才對，要不然就要中國來武統台灣，來血洗台灣，「這樣子的人當然我們全民會唾棄他們嘛！」

王世堅續指，比方說他現在這邊講話，新黨在對面吆喝，這個很莫名其妙的事情，他認為不必花那些時間來、來評論說哪個比喻是對、是不對，因為這個 1.25 兆的國防特別預算，對台灣未來，國防韌性是非常重要的，倒是大家應該共同來思考說，這些項目、品項還要有哪些需求，這些金額是夠還是不夠，或者能夠酌加酌減，都是全民可以共同來關心、探討，絕對不是像他們說，人家講一個比喻，就講說這個比喻怎麼樣。

「我對新黨是很唾棄啦！」王世堅表示，「你隨時都可以回中國去嘛。你為什麼在這邊幫中共幫腔呢？」這3、40年來台灣可曾說要去反攻大陸、要去武統中國？他們用這樣子的方法去當中共的馬前卒，來威赫台灣人民，這是非常可惡的事情。

他說，再繼續鬧下去是全民絕對不容忍人，不多批評他們，「夠膽他放馬過來嘛，我人在這邊，他那邊吆喝什麼意思？我隨時擺好擂台，找個地方，生死狀簽一簽，在那邊亂吆喝，我不吃他這一套。」

