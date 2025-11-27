新黨嗆高市早苗惹事 游智彬「揮刀斬首」：天要亡台灣要先解決萊爾校長

記者陳思妤／台北報導

新黨上演行動劇喊嗆高市斬萊爾（圖／翻攝畫面）

日本首相高市早苗表態台灣有事就是日本有事，引起中國大動作反制，然而不僅中國不滿，新黨的游智彬等人今（27）日還跑到日本台灣交流協會前上演行動劇，高喊「嗆高市斬萊爾」，嗆高市反制總統賴清德，先把萊爾校長砍頭，還稱「天要亡台灣就要先解決萊爾校長」，中國人為什麼要打中國人？為什麼一國兩制台灣方案在台灣不能談？

新黨的議員參選人譚傳紹、許明偉和游智彬今天跑到日本台灣交流協會前面上演行動劇，高喊「嗆高市斬萊爾」。許明偉狂嗆，賴清德要花1.25兆買武器，「他X的，基層你有在顧嗎？」每天講國事，基層有在顧嗎？每天意識形態能幹嘛，他在新莊每天處理的都是詐騙。

新黨上演行動劇喊嗆高市斬萊爾（圖／翻攝畫面）

許明偉還稱，到南方澳問民眾哪個國家會保護大家，20個人回答有18個說，「中國大陸會保護我們，日本人幹嘛？侵略我們，辦企業也是敲詐我們人民」。他狂嗆，「台灣有事關日本屁事啊？每天包裝讓台灣人去玩，真的在欺負我們，高市早苗妳只是魁儡妳能幹嘛，妳能站出來嗎？『瘦卑巴風吹過來就不見了（台語）』」。

譚傳紹稱，面對美國、日本霸凌不是沒選擇，沒必要隨賴清德、高市早苗、川普迎接戰爭。他還嗆，賴清德在吃生魚片，「他智商可能沒有我們想像那麼高，網路俗語可能只有中二程度」。

新黨上演行動劇喊嗆高市斬萊爾（圖／翻攝畫面）

游智彬則狂嗆，台海沒事、高市惹事、賴清德跟著惹事。他聲稱，「賴清德1.25兆國防回扣要裝到誰的口袋，裝到黨庫，還是民進黨權貴的內褲？」是不是覺得2028選不上，要把台灣的錢花完？

游智彬還嗆，要討伐高市早苗、討伐賴清德，「為什麼一國兩制台灣方案在台灣不能談？賴清德怕什麼？」他稱，買再多武器實力都無法跟中國大陸對抗，「為什麼中國人要打中國人？」游智彬罵到一半，後方的巨型道具就倒下，他竟還聲稱，「這是天要罰萊爾校長，天要亡台灣就要先解決萊爾校長」。

新黨上演行動劇喊嗆高市斬萊爾（圖／翻攝畫面）

警方也在10時35分舉牌廣播警告，游智彬等人未經許可舉行集會，違反集會遊行法。但游智彬不甩警方，還當場揮起道具大刀砍下道具的頭，高喊「要把大刀揮向萊爾校長，嗆高市反制賴清德，先把萊爾校長砍頭」，把只會惹事的萊爾校長斷頭，讓他下台、讓他謝罪。

新黨上演行動劇喊嗆高市斬萊爾（圖／翻攝畫面）

游智彬最後還宣告要重啟保釣運動，他稱，「釣魚台就是中國人釣魚台，兩岸同胞一起守護中華民族固有領土」。他也預告，「會在不同地方進行斬首萊爾校長的行動劇」。

新黨上演行動劇喊嗆高市斬萊爾（圖／翻攝畫面）

