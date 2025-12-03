新黨拋衛生紙鬧民進黨 王世堅嗆：我擺好擂台、生死狀簽一簽放馬過來

王世堅嗆新黨放馬過來。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 總統賴清德日前拋出8年1.25兆國防特別預算，民進黨秘書長徐國勇說，總不能上完廁所才去買衛生紙吧。新黨副秘書長游智彬今（3）日突然跑來民進黨中央拋衛生紙抗議。對此，民進黨立委王世堅反嗆，「夠膽放馬過來，我人在這邊，他在那邊吆喝什麼意思。我隨時擺好擂台，找個地方生死狀簽一簽，在那邊亂吆喝，我不吃他這一套。」

徐國勇日前表示，1.25兆國防預算是分8年，一年大概1600億左右，每年花1600億保衛台灣怎麼會太高？他並說，「國無兵恆亡」，國家沒有軍隊一定滅亡，保持自我保護能力是必要的，每個人家裡都有鎖，難道就代表小偷必來臨嗎？有人講得更粗魯一點，總不能上完廁所才去買衛生紙吧。

新黨拋衛生紙鬧民進黨 圖：高逸帆／攝

民進黨今下午召開中常會，游智彬突然出現在民進黨中央一樓抗議。王世堅受訪表示，徐國勇信手拈來舉一個例子，抗議的人真的很莫名其妙。他反問，要為國防、增加國家安全、為防衛韌性做準備，有什麼不對呢？

王世堅強調，台灣是自由的國家，新黨這麼愛跟中國統一，不是不行，就回中國去住嘛，沒有人反對啊。他說，新黨身在台灣，吃台灣米、喝台灣水，然後吆喝說台灣要去跟中國統一才對，要不然就要中國來武統台灣、血洗台灣，全民當然會唾棄嘛。

王世堅表示，1.25兆國防特別預算，對台灣國防韌性非常重要，應該共同思考，哪些項目、需求金額不足。

王世堅直言，他對新黨很唾棄，隨時都可以回中國去，為什麼在這邊幫中共幫腔呢？台灣這三、四十年來可曾說要去反攻大陸？要去武統中國？

王世堅表示，新黨用這樣子的方法，去當中共的馬前卒來威嚇台灣人民，這是非常可惡的事情，再繼續鬧下去，全民絕對不容忍這樣的行為。他嗆，「夠膽放馬過來嘛，我人在這邊，他在那邊吆喝什麼意思。我隨時擺好擂台，找個地方生死狀簽一簽，在那邊亂吆喝，我不吃他這一套。」

