新黨拿衛生紙鬧場酸「共諜兒子」 王世堅嗆「放馬過來」：生死狀簽一簽
記者劉秀敏／台北報導
總統賴清德近日宣布未來8年將投入1.25兆國防特別預算，面對在野陣營的質疑，民進黨秘書長徐國勇比喻「總不能上完廁所才去買衛生紙」。民進黨今（3）日召開中常會，新黨副秘書長游智彬拿著衛生紙現身嗆聲「民進黨執政大落屎」，正在受訪的立委王世堅則直言，抗議的人真的很莫名其妙，增加國防安全有什麼不對？新黨那麼愛跟中國統一，那就回中國去做，沒有人會反對，「我對新黨是很唾棄啦，你隨時都可以回中國去嘛，為什麼在這邊幫中共幫腔呢？」
民進黨今日循例召開中常會，游智彬等人突然現身民進黨中央黨部樓下抗議，手裡還拿著捲筒衛生紙，一下車就喊著「徐國勇」的名字表達抗議，現場員警見狀也迅速動身，將游智彬等人帶到陳抗區。游智彬則是不斷揮舞、拋擲著衛生紙，嗆聲「民進黨執政大落屎」，見到王世堅正在受訪，更不斷叫囂「你爸是共諜」、「共諜兒子」。
此時正在受訪的王世堅，面對媒體問及此事也表示，國家沒有那麼多餘裕時間去討論一些不重要的事，徐國勇一定是信手捻來舉個例，抗議的人真的很莫名其妙，要增加國家的國防安全、為防衛韌性做準備，有什麼不對？
王世堅痛批，新黨那麼愛跟中國統一不是不行，台灣是自由的國家，他們愛跟中國好、跟中國統一，那就回中國去做，沒有人反對。之所以會起這麼大的爭執，就是因為他們身在台灣，吃台灣米、喝台灣水，卻在這邊跟吆喝說「台灣要跟中國統一」，不然就要中國來武統台灣、血洗台灣，這樣的人當然會被全民唾棄。
王世堅直言，不必花時間來評論比喻對不對，這1.25兆的國防特別預算，對於台灣未來的國防韌性是非常重要的，大家應該共同思考，哪些項目、品項、需求的金額是夠不夠，或者能酌加、酌減，這都是全民可以共同關心、探討的。
「我對新黨是很唾棄啦，你隨時都可以回中國去嘛，為什麼在這邊幫中共幫腔呢？」王世堅質疑，台灣這3、40年來可曾說過要反攻大陸、武統中國？沒有嘛。新黨卻去當中共的馬前卒，威嚇台灣人民，這是非常可恥的事情，再繼續鬧下去，全民也絕對不能容忍。
最後，面對不斷叫囂的游智彬，王世堅也忍不住說，他不多批評，夠膽就放馬過來嘛，「我人在這邊（受訪），他在那邊吆喝什麼意思？我隨時擺好擂台，找個地方生死狀簽一簽，在那邊亂吆喝，我不吃他這一套。」
更多三立新聞網報導
反擊國台辦 王世堅嗆：你才沒出息！我去日本很快樂
王世堅開赴中國3+1條件「要用台灣護照」 國台辦氣喊：沒出息
曝台北市長心中首選有3人 王世堅狂讚鄭麗君「非常適合」有勝算
把中國換成台北！王世堅狂讚海大校長「1舉動」 掀全場高潮嗨爆
其他人也在看
吳建豪暴瘦模樣曝光！模樣完全認不出來 F4演唱會合體倒數獨缺他不參加
F4合體登台倒數，成員吳建豪近期在社群曝光一張電梯自拍照，卻因「暴瘦」模樣引發粉絲熱烈討論。他身穿黑色背心準備出門遛狗，手臂線條依舊結實，但臉部明顯消瘦，讓大批歌迷驚訝留言：「不要再瘦了！」、「怎麼突然變老了？」更有人直呼一度認不出他來。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 6
F4吳建豪暴瘦樣曝光 「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因
F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅會推出新專輯，巡迴演唱會將於年底從上海站開跑，成員之一的吳建豪，近來曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，對此，吳建豪發聲說出原因。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 4
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 346
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 10
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 166
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 3
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 129
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 5
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 9
桃園楊梅山林秘境～藏身綠意小路！一週只營業三天的柴燒窯烤麵包店
桃園楊梅近年愈來愈多走向自然系與森林系的小店，而這家 「普勒小姐柴燒窯烤麵包」是楊梅在地風土氣息很受歡迎的小店，這也是我第二次前往，不是在熱鬧大馬路旁，而是藏身於綠意盎然的小路深處，沒有現代化的高級麵包坊，而是擁有傳統窯烤、手作、柴燒香氣、天然原料的質樸空間，更不是每天都能買到的麵包店，而是一週只營業三天、採預訂、每日限量的窯烤工作坊，限量出爐。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前 ・ 6
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 139
于朦朧第二？靈媒爆陳都靈12/5將被獻祭 日期藏「恐怖巧合」網全炸鍋
中國男星于朦朧9月清晨墜樓身亡震驚娛樂圈，案件疑點重重。先前網路瘋傳英國靈媒直播爆出郭俊辰已遭滅口。近日美國靈媒Kandis Starr更透露，陳都靈現在很危險，指稱她在啟皓藝術館被強行灌藥，且將會在12月5日被獻祭引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31
在一起越久，越容易開始敷衍的星座TOP4：雙子越熟越隨便，「這星座」愛久了就開始愛理不理
當一段感情走過最初的心動期，進入穩定、熟悉的階段，有些星座不但不會越愛越深，反而開始展現出「越熟越隨便」的真面目。不是不在乎、不是不喜歡，只是他們把你放進了「最安心、最放鬆」的位置，也因此——最容易被忽略、被敷衍。今天就來揭曉：那些越熟越隨便，愛久了就容易開始敷衍的星座 TOP4。bella儂儂 ・ 5 小時前 ・ 1
好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤 王俐人倒楣背上500萬巨債
王俐人近日到火鍋店用餐因打包雞蛋引發熱議，知情人士向本刊透露，今年1月，王俐人借名給友人的日料店「若真間 割烹料亭」當負責人；原以為只是幫忙，沒想到6月友人跑路，宛若人間蒸發，王俐人無端背上500萬元的巨額債務，債主求償無門之下，一狀告上法院。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 42
不甩總教練？詹皇「賽中和對手板凳聊到忘我」主帥叫不動「搖頭喊暫停」
體育中心／黃崇超報導NBA湖人隊昨（2日）在主場以108比125慘敗太陽，比賽中還出現一段插曲，詹姆斯（LeBron James）在第三節尾聲球賽進行中途，球隊已經要從後場把球發進來進攻，沒想到詹皇在前場底角和對手板凳球員聊天敘舊到忘我，連總教練瑞迪克（JJ Redick）喊名叫他都沒聽到，湖人最終只好犧牲一次暫停，希望喚醒球隊一哥的比賽專注力。FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 17
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 23 小時前 ・ 19
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 14