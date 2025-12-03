新黨拿衛生紙鬧場酸「共諜兒子」 王世堅嗆「放馬過來」：生死狀簽一簽

記者劉秀敏／台北報導

民進黨立委王世堅出席中常會前受訪（圖／記者劉秀敏攝影）

總統賴清德近日宣布未來8年將投入1.25兆國防特別預算，面對在野陣營的質疑，民進黨秘書長徐國勇比喻「總不能上完廁所才去買衛生紙」。民進黨今（3）日召開中常會，新黨副秘書長游智彬拿著衛生紙現身嗆聲「民進黨執政大落屎」，正在受訪的立委王世堅則直言，抗議的人真的很莫名其妙，增加國防安全有什麼不對？新黨那麼愛跟中國統一，那就回中國去做，沒有人會反對，「我對新黨是很唾棄啦，你隨時都可以回中國去嘛，為什麼在這邊幫中共幫腔呢？」

民進黨今日循例召開中常會，游智彬等人突然現身民進黨中央黨部樓下抗議，手裡還拿著捲筒衛生紙，一下車就喊著「徐國勇」的名字表達抗議，現場員警見狀也迅速動身，將游智彬等人帶到陳抗區。游智彬則是不斷揮舞、拋擲著衛生紙，嗆聲「民進黨執政大落屎」，見到王世堅正在受訪，更不斷叫囂「你爸是共諜」、「共諜兒子」。

此時正在受訪的王世堅，面對媒體問及此事也表示，國家沒有那麼多餘裕時間去討論一些不重要的事，徐國勇一定是信手捻來舉個例，抗議的人真的很莫名其妙，要增加國家的國防安全、為防衛韌性做準備，有什麼不對？

王世堅痛批，新黨那麼愛跟中國統一不是不行，台灣是自由的國家，他們愛跟中國好、跟中國統一，那就回中國去做，沒有人反對。之所以會起這麼大的爭執，就是因為他們身在台灣，吃台灣米、喝台灣水，卻在這邊跟吆喝說「台灣要跟中國統一」，不然就要中國來武統台灣、血洗台灣，這樣的人當然會被全民唾棄。

王世堅直言，不必花時間來評論比喻對不對，這1.25兆的國防特別預算，對於台灣未來的國防韌性是非常重要的，大家應該共同思考，哪些項目、品項、需求的金額是夠不夠，或者能酌加、酌減，這都是全民可以共同關心、探討的。

新黨副秘書長游智彬拿著捲筒衛生紙在民進黨中央黨部樓下抗議（圖／記者劉秀敏攝影）

「我對新黨是很唾棄啦，你隨時都可以回中國去嘛，為什麼在這邊幫中共幫腔呢？」王世堅質疑，台灣這3、40年來可曾說過要反攻大陸、武統中國？沒有嘛。新黨卻去當中共的馬前卒，威嚇台灣人民，這是非常可恥的事情，再繼續鬧下去，全民也絕對不能容忍。

最後，面對不斷叫囂的游智彬，王世堅也忍不住說，他不多批評，夠膽就放馬過來嘛，「我人在這邊（受訪），他在那邊吆喝什麼意思？我隨時擺好擂台，找個地方生死狀簽一簽，在那邊亂吆喝，我不吃他這一套。」

