新黨游智彬衝綠營黨部抗議 衛生紙天女散花嗆王世堅：你爸是共諜

游智彬亂拋捲筒衛生紙遭警方制止。（翻攝自戰神游智彬臉書）

賴清德總統日前宣布將投入1.25兆國防特別預算，遭國民黨質疑是戰爭來臨，民進黨祕書長徐國勇則妙喻「總不能上完廁所才去買衛生紙」，強調軍購必要性。新黨副祕書長游智彬今（3日）突然跑到民進黨中央黨部扔衛生紙抗議，還打到一旁員警跟民眾，並對受訪的王世堅叫囂「你爸是共諜」，場面混亂。

游智彬與新黨成員帶著幾個捲筒衛生紙，在民進黨中央黨部外大喊：「民進黨大烙賽，衛生紙給你擦屁股啦！」接著意圖衝到室內，被員警攔下，之後就在馬路亂拋衛生紙，干擾到警員與路過民眾，之後轉戰到黨部對面公園叫囂，在王世堅受訪時嗆聲：「王世堅你爸是共諜」「共諜兒子接受採訪喔？」

游智彬拿著飄揚的衛生紙非常開心，抗議之後火速在臉書上傳照片。（翻攝戰神游智彬臉書）

王世堅被嗆一派鎮定表示：「我在這邊受訪，他吆喝什麼意思？我隨時擺好擂台，找個地方生死狀簽一簽，在那邊亂吆喝，我不吃這套。」要這些人夠膽放馬過來。他狠批對新黨很唾棄，這麼愛跟中國統一，「就回中國去住嘛，沒有人反對啊」，在台灣吃台灣米、喝台灣水，又說台灣要去跟中國統一才對，要不然就要中國武統台灣、血洗台灣，「全民當然會唾棄嘛」。 王世堅指出，徐國勇信手拈來一個例子，抗議的人真的很莫名其妙，反問：「要為國防、增加國家安全、為防衛韌性做準備，有什麼不對呢？」認為1.25兆國防特別預算，對台灣國防韌性非常重要，應該共同思考，哪些項目、需求金額不足。





