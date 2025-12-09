新黨為財劃法告卓榮泰 政院：再修版本侵害預算權

（中央社記者林長順、賴于榛台北9日電）財政收支劃分法覆議案遭藍白否決，行政院長卓榮泰日前說，沒有必須執行的壓力。新黨成員今天到北檢按鈴控告卓榮泰涉嫌刑法抑留剋扣罪；行政院表示，再修的惡版財劃法侵害行政院預算權。

行政院發言人李慧芝今天回覆記者提問時說，11月14日再修的惡版財劃法有憲法要求不可違、法律規定不可行，以及實務程序不可逆共3大理由無法執行，三讀條文要求政院增加政府整體預算支出，侵害行政院預算權，影響政府財政健全及中央施政決策、推動權限，實質侵害行政院的憲法權力。

李慧芝還說，再修惡版將使總預算舉債占比高達17.1%，違反「公共債務法」法定債限15%，政院不可能違法編列預算，堅持依法行政並不會發生抑留剋扣的問題，加以再修惡版財劃法在11月中才三讀通過，卻要求回溯適用到8月就編列完成的明年度中央政府總預算，但中央、地方預算都已經在立院及地方議會的審議過程當中，重編將會造成政府空轉，程序無法逆轉，實務根本辦不到。

新黨提出的告發狀表示，財劃法覆議既遭否決，即應依原三讀條文執行，讓地方政府取得應有的財政分配。卓榮泰拒不執行，形同抑留應發給地方政府的財政款項，導致地方政府無法編預算、無法執行社福、交通、教育等必要支出。

告發人、新黨副秘書長游智彬說，法律是民主社會最基本的規範，一旦行政院可以說「我不爽、不執行」，台灣就回到威權人治；今天是財劃法，明天行政院是不是也可以拒絕執行預算法、選罷法、甚至刑法，這是極度危險的開端。

新黨表示，本案涉及行政院長公開拒絕執行法律，情節重大，攸關台灣的憲政體制，檢方應立即立案偵辦，避免行政權繼續破壞憲法秩序。（編輯：黃名璽）1141209