新黨聲援李貞秀「為中配權益發聲」 前中配村長促停止政治操作

新黨與前花蓮村長鄧萬華共同為中配權益發聲。（新黨提供）

中配李貞秀今（3日）宣誓就職民眾黨不分區立委，其國籍問題持續引發外界熱議。同為中配的前花蓮村長鄧萬華在立法院前聲援中配權益，並呼籲社會正視相關法制與人權議題，停止政治操作，還給中配真正公平、民主、自由的權利。

民眾黨不分區立委黃國昌、黃珊珊、林國成、林憶君、麥玉珍、張啓楷等6人上週請辭，由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍與李貞秀等6人接任，並於3日上午在立法院宣示就職。內政部主張李貞秀必須在就職前放棄國籍，否則將不符合《國籍法》規定，立院即應予以解職。

廣告 廣告

新黨與中配代表、法律界人士3日在立法院門口上演「解開陸配原罪枷鎖」行動劇，除聲援李貞秀，同為中配的鄧萬華也站出來，共同為中配權益發聲，呼籲社會正視相關法制與人權議題。鄧萬華表示，李貞秀能當上立委，表示她的努力比別人多好幾倍，可說是中配的楷模，然而內政部卻拿一個不適用的《國籍法》要求中配放棄國籍，「兩岸同是一個國家」，要放棄國籍完全做不到，希望停止政治操作，還給中配真正公平、民主、自由的權利。

新黨副秘書長游智彬則表示，中配經合法程序來台定居、設籍後，即取得中華民國國民身分，依法享有選舉、被選舉及其他公民權利義務，《兩岸關係條例》屬於特別法性質，在身分認定與權利保障上應具優先適用性，應避免與以外國人為規範對象的《國籍法》混用而產生爭議。





更多《鏡新聞》報導

新會期朝野續戰 官員恐拒李貞秀質詢1／李貞秀仍未繳放棄中籍證明 綠轟上網就能載申請表

新會期朝野續戰 官員恐拒李貞秀質詢2／劉書彬耗35萬整修辦公室 黃國昌嗆「裝什麼潢？」

李貞秀國籍爭議 謝志偉妙喻：發現結婚對象已婚還堅稱離不了